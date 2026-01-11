Quando il ricorso ha per oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’arbitro assicurativo ha dei limiti di valore. È quindi importante identificare quale sia il valore della controversia: esso corrisponde alla somma di denaro richiesta nel ricorso o alla prestazione oggetto di contestazione.

Ad esempio, se la compagnia ha negato un indennizzo di 20 mila euro , che il ricorrente reputa dovuto integralmente, il valore della controversia da sottoporre all'arbitro assicurativo sarà 20 mila euro .

, che il ricorrente reputa dovuto integralmente, il valore della controversia da sottoporre all'arbitro assicurativo sarà . Se invece la compagnia ha pagato 15 mila euro, ma il ricorrente ritiene di aver diritto a 20 mila euro, il valore della disputa oggetto di ricorso sarà 5 mila euro (la differenza tra quanto pagato dalla compagnia e quanto richiesto).

Non ci sono limiti di importo se con il ricorso non viene richiesta una somma di denaro, ma esclusivamente l’accertamento di un diritto, di un obbligo o di una facoltà legata ad un contratto di assicurazione, purché concluso. Definire il valore della controversia è necessario per capire se è possibile rivolgersi all’arbitro assicurativo, poiché le norme stabiliscono dei limiti oltre i quali l’arbitro non può decidere. Tali limiti sono diversi a seconda che si tratti di polizze del ramo vita o del ramo danni. In ogni caso, quando la pretesa supera i limiti previsti per rivolgersi all’arbitro assicurativo, è possibile utilizzare gli altri strumenti alternativi di risoluzione.