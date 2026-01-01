Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Scuola, in arrivo l'assicurazione sanitaria integrativa: cos'è e a chi si rivolge

Economia
©IPA/Fotogramma

Introduzione

È stato firmato il Contratto collettivo nazionale integrativo definitivo che dà avvio all'assicurazione sanitaria integrativa per il personale scolastico (docente e Ata). Ecco nel dettaglio di cosa si tratta, quali sono le coperture, a chi si rivolge e da quando entra in vigore.

Quello che devi sapere

La nuova copertura assicurativa

Fino ad adesso il personale della scuola - docenti e Ata - poteva contare solamente sull'assicurazione Inail per malattie professionali e infortuni durante l'attività lavorativa o nel tragitto casa-scuola. Non era prevista, infatti, un'assicurazione per spese sanitarie ordinarie o complementari. Ma ora, grazie alla firma del Contratto collettivo nazionale integrativo, sta per arrivare una copertura assicurativa sanitaria supplementare. Stando a quanto emerso, tale copertura - grazie al decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito poi in legge - si fonderebbe su uno stanziamento intorno ai 65 milioni di euro annui per il periodo 2026-2029.

 

Per approfondire: Iscrizioni scuola 2026/2027, come fare domanda

1/9

Quali prestazioni sono coperte?

A breve si avranno notizie in merito alle prestazioni sanitarie effettivamente garantite. Al momento, stando a quanto emerso, le prestazioni coperte dovrebbero essere state raggruppate in due categorie:

  • Grandi interventi: questo ambito include le patologie di particolare serietà, come quelle oncologiche e cardiologiche, e altre affezioni gravi. La copertura si estende anche alle visite propedeutiche e di follow-up, effettuate nei tre mesi che precedono e seguono l'intervento;
  • Prestazioni ad elevata frequenza: questo ambito contempla varie tipologie di cure, tra cui i trattamenti odontoiatrici (con igiene e visita annuale), le misure di prevenzione oncologica specifiche per genere, i costi sostenuti per il parto (sia naturale che cesareo), i sussidi per le condizioni di non autosufficienza e gli accertamenti diagnostici di prevenzione.

La lista potrebbe essere ampliata con l'implantologia dentale altre cure specialistiche. Per delineare i servizi offerti, il ministero dell'Istruzione e del Merito si è servito della competenza di Marsh, broker di caratura internazionale. 

 

Per approfondireRinnovo contratto Pa: aumenti per scuola, sanità e funzioni centrali

2/9
pubblicità

Quando entra in vigore?

Alle organizzazioni sindacali è stato comunicato che la decorrenza della copertura assicurativa coinciderà con la data di aggiudicazione del servizio. La modifica rispetto alla previsione iniziale del 1° gennaio 2026 deriva da verifiche normative effettuate dal ministero dell’Istruzione e del Merito.

 

Per approfondireScuole superiori, quali sono le migliori d'Italia: la classifica di Eduscopio

3/9

A chi si applica?

Le disposizioni del Contratto collettivo nazionale integrativo si applicano al personale della scuola assunto a tempo indeterminato, al personale assunto a tempo determinato con incarico annuale nell'anno scolastico di riferimento (fino al 31 agosto), al personale assunto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno) dell'anno scolastico di riferimento.

4/9
pubblicità

Per i tempi indeterminati

Per il personale a tempo indeterminato, l'adesione alla copertura sanitaria avverrà in modo automatico, ma sarà comunque necessaria una formale adesione di ciascun interessato. La scelta sarà valida per l'intero quadriennio scolastico di riferimento, a condizione che vi sia continuità di servizio. L'adesione decade automaticamente in caso di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo.

 

Per approfondireMaturità, come cambia dal 2026: tutte le novità

5/9

Per i tempi determinati

Per il personale a tempo determinato con incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche, l'adesione è limitata alla durata dell'incarico. La partecipazione alla copertura sanitaria deve essere confermata per ciascun distinto incarico a tempo determinato.

 

Per approfondire: Manovra 2026, bonus scuole paritarie fino a 1.500 euro l'anno

6/9
pubblicità

Il commento di Anief

"Finalmente anche il personale scolastico ottiene una tutela sanitaria dedicata", ha dichiarato Marcello Pacifico, presidente di Associazione nazionale insegnanti e formatori (Anief). "È un primo, importante riconoscimento del valore del lavoro svolto quotidianamente nelle scuole. Continueremo a vigilare sull'attuazione dell'accordo e a lavorare affinché le tutele vengano rafforzate e rese sempre più inclusive", ha aggiunto Pacifico.

7/9

L'incognita sui tempi

Tuttavia, Anief "esprime forte preoccupazione per i ritardi procedurali ancora in atto: ad oggi, infatti, il bando per l'attivazione dell'assicurazione sanitaria non risulta ancora pubblicato, e non vi è certezza che la decorrenza effettiva della copertura avvenga dal 1° gennaio, come invece previsto dalla normativa vigente. Un eventuale slittamento dei tempi determinerebbe un inaccettabile vuoto di tutela per il personale scolastico".

 

Per approfondire: Ai a scuola: come usare Experience Ai di Google, in arrivo in Italia

8/9
pubblicità

La Cgil non firma: ecco perché

Il Contrato collettivo nazionale integrativo è stato sottoscritto da Cisl, Snals, Anief e Gilda, mentre la Cgil non ha firmato. Come spiega il sindacato, si sono confermate "tutte le criticità già evidenziate nel corso della trattativa che mettono in discussione efficacia e sostenibilità della proposta: l'esiguità delle risorse a fronte di una platea molto numerosa (1,2 milioni di lavoratori) con il rischio di compromettere la possibilità di offrire una copertura sanitaria adeguata; la mancanza di trasparenza sulle prestazioni effettivamente erogate, che potrebbero rivelarsi estremamente ridotte o circoscritte; il carattere provvisorio del finanziamento, limitato ai soli prossimi 4 anni, senza alcuna garanzia sulla continuità del servizio offerto. Infine, l'utilizzo di finanziamenti che derivano in gran parte da tagli di risorse già destinate alle scuole (per il funzionamento didattico e amministrativo e per le commissioni d’esame)". A ciò, spiega ancora la Cgil, "si aggiunge il fatto che i contenuti dell'accordo - dalle finalità alle modalità di impiego delle risorse - sono stati definiti di fatto in modo unilaterale dall'Amministrazione senza alcuno spazio negoziale".

 

Per approfondireScuola, nuovi programmi didattici dal 2026

9/9
pubblicità

Leggi anche

Economia

Bonus edilizi, controlli rafforzati su requisiti nel 2026: cosa sapere

Economia

Btp e Bot 2026, i possibili rendimenti dei nuovi Titoli di Stato

Economia

Vini dealcolati, approvato il decreto che definisce il regime fiscale

Economia

Da gennaio salgono accise gasolio, giù bolletta luce per vulnerabili

Economia

Manovra 2026, le novità per i pensionati: dalle minime all'aumento età