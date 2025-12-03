Scuole superiori, le migliori d'Italia: la classifica di Eduscopio

Passanda in rassegna, poi, le migliori suole della Capitale e dintorni, ecco che l’“Ennio Quirino Visconti” risulta il miglior liceo classico davanti al “Terenzio Mamiani” e al “Tasso”. Il “Righi” spicca tra i licei scientifici, insieme al “San Giovanni Battista” e al “Giuseppe Peano”. Licei linguistici: buone valutazioni per il “Renzo Levi” oltre che per l'“Edoardo Amaldi” e l’“Eugenio Montale”. Lo stesso Montale è una scelta importante nell'ambito dei licei delle scienze umane nella Capitale, così come il “Margherita di Savoia” e il “San Sisto”. Per l’opzione economico-sociale, il top è il “Caetani”. Capitolo licei artistici: il meglio si trova al “Sant’Orsola”, al “Caravaggio” e all’“Is Via di Ripetta”. Passando agli istituti tecnici emergono l’“Einstein-Bechelet” e il “Di Vittorio-Lattanzio”, così come il “Carlo Matteucci” e il “Boaga”. Ma bene fanno anche, nei loro ambiti, il “Leonardo Da Vinci”, il’“IS Via Saponara 150” e il “Livia Bottardi”, oltre al “Confalonieri-De Chirico”. I migliori istituti professionali sono l’“Amerigo Vespucci” e il “Tor Carbone” ma anche il “De Amicis- Cattaneo”, il “Carlo Urbani” e il “Piaget-Diaz”.