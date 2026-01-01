Capodanno, gli eventi da non perdere in Italia oggi 1° gennaio 2026

Introduzione
Il 2026 inizia con tantissimi eventi tra mostre, concerti, mercatini di Natale ancora attivi e aperture straordinarie dei musei in diverse città. I festeggiamenti nel primo giorno dell'anno continuano e gli appuntamenti per dare il benvenuto all’anno nuovo all’insegna della cultura non mancano. Da Roma a Palermo, gli eventi da non perdere
Capodarte a Roma
Il 1° gennaio 2026 Roma si anima con Capodarte, quest’anno dedicato alla celebrazione dell’80esimo anniversario dell’Assemblea Costituente. La programmazione prende forma in piazze, musei, teatri e spazi in tutti i quartieri con oltre 100 eventi. Tre grandi palchi, in particolare, accendono i riflettori in altrettanti quadranti della città.
A piazza Navona, il pomeriggio alle ore 15.30 c’è spazio per le nuove stelle della comicità: Beatrice Rigillo, con le sue parodie che criticano i luoghi comuni degli influencer e dei social; Emanuela Cappello, che racconta le sue relazioni amorose impossibili in cui emergono tutte le contraddizioni dei legami contemporanei; Raffaello Corti aka Faccestamagia, mago-comico tra i più noti del web; Lorenzo Maragoni, giocoliere della parola, che con la sua poesia comica lancia interessanti spunti di riflessione.
Dalle 18 alle 22, la piazza si trasforma in un'elegante sala da ballo per la Milonga del Nuovo Anno: un evento che vede Daiana Guspero e Miguel Ángel Zotto, icone mondiali del tango argentino, impegnati in performance che coinvolgono cittadine, cittadini e scuole di danza. A seguire, protagonista sarà la TDJ Lavinia Livi’.
Gli eventi a Roma dedicati alla Costituente
Sono tantissimi gli eventi dedicati alla Costituente nella Capitale. Tra questi, dalle 15 alle 18, in via Margutta a Roma, c’è il concerto a cura dell’Alexanderplatz Associazione Culturale Sound&Image, nel corso del quale, alla musica si alternerà la lettura degli articoli della nostra Costituzione.
Ai Musei capitolini, alle ore 18.30, Massimo Wertmüller e Anna Ferruzzo danno voce a “Omero, Iliade”. All’Auditorium Parco della Musica dalle 15 alle 20 c’è Il primo ballo, gli ambienti interni ed esterni sono animati da diversi generi di ballo.
Il Teatro Studio Borgna ospita alle ore 17 lo spettacolo-laboratorio “Come parla il perfetto dittatore” di Flavia Trupia ed Enrico Roccaforte. Sul palco del Teatro del Lido (municipio X), alle ore 18, è in programma “Madri Costituenti: donne, libere, sovrane”, reading con dibattito a cura della compagnia Trame Teatro e Musica ispirato al discorso di Piero Calamandrei del 1955 sulle storie di alcune delle ventuno donne dell'Assemblea Costituente.
Gli eventi alla periferia di Roma e quelli culturali
Alla Rampa Prenestina, dalle 18 si assiste al grande concerto-spettacolo di Andrea Rivera e la voce di Margherita Vicario, insieme alla carica di Villa Ada Posse e di Linda Stabilini, in arte StabLinda, e il sound di Baro dai Colle der Fomento, accompagnato dalla vocalist Lyst. È possibile inoltre visitare le sei installazioni artistiche realizzate da ultraviolet.to, Studio Clichè, Fielda1 e Thomas Fasciana. Sul piazzale della Stazione di Acilia, dalle 18, va in scena lo show K-POP per i più giovani a cura di SrC Produzioni. Dalle 20, un palco è tutto dedicato alle rime urbane con Piotta, Nesli, Beba e Jelecrois.
Gli eventi a Napoli
Il 1° gennaio, alle ore 12 in Piazza Municipio, è in programma nel capoluogo campano l'esibizione del coro That’s Napoli Live Show: uno spettacolo musicale con 16 voci (soprani, mezzosoprani e tenori) e 7 musicisti, che propongono mash up tra grandi classici della canzone napoletana e hit internazionali con “Tammurriata Nera” e “Eye of the tiger” dei Survivor, “’O surdato innamorato” e “Roxanne” dei Police, “Comme facette mammeta” e “Hit the road Jack!” di Ray Charles. Resta aperta anche la “strada dei presepi” a San Gregorio Armeno, con le botteghe storiche aperte fino a tarda sera dove i maestri artigiani espongono pastori, scenografie e statuine che spaziano dai personaggi sacri alle caricature contemporanee.
Gli eventi a Firenze
Nel capoluogo toscano prosegue fino al 7 gennaio il Green Line Festival, il festival di luci che accende i monumenti e le piazze della città. Ponte Vecchio, uno dei simboli più iconici di Firenze, per esempio si trasforma in una tela luminosa grazie al video-mapping. Alla fortezza da Basso c’è il Florence Ice Village con la ruota panoramica e la pista di pattinaggio più lunga d’Europa e aperta anche la sera. Fino al 6 gennaio resta aperto il mercatino artigianale “CHRISTMArs” in Piazza Santa Maria Novella. Il 1° gennaio l’orario del mercatino è dalle 12:00 alle 20:00. Il primo dell’anno c’è inoltre l’apertura straordinaria del Giardino di Boboli dalle ore 10 alle 16.30, ultimo ingresso un'ora prima.
Gli eventi a Milano
Il 1° gennaio alle 22:30 a Milano è imperdibile l’Harlem Gospel Choir al Blue Note. Si tratta di uno dei più importanti cori gospel al mondo, formato da alcuni dei migliori cantanti e musicisti delle numerose Black Church in Harlem. Il prezzo del biglietto parte da 35 euro. La mattina del 1° gennaio 2026 torna il concerto gratuito nel Cortile d’onore di Palazzo Marino, dove sono gli auguri musicali delle bande cittadine a dare il benvenuto al nuovo anno. Il 1° gennaio alle 16:00 è l’ultima occasione per assistere alla Nona di Beethoven per capodanno eseguita all’Auditorium di Milano dall’Orchestra Sinfonica e dal Coro Sinfonico.
Gli eventi a Torino
Il 1° gennaio al teatro Regio di Torino dalle 18:00 alle 20:00 c’è il concerto Torino sei Regio!, che porta sul palco l’Orchestra Teatro Regio Torino, diretta dal Maestro Marco Alibrando, con la partecipazione di alcuni tra i più apprezzati interpreti del panorama lirico internazionale: Roberta Mantegna (soprano), Antoinette Dennefeld (mezzosoprano), Julien Henric (tenore), Pablo Martínez (tenore), Roberto de Candia (baritono) e Davide Giangregorio (basso). È aperto anche il Museo Nazionale del Cinema a Torino, con orario ridotto dalle 14:00 alle 19:00, dove si può visitare la mostra “PAZZA IDEA. Oltre il ’68: icone pop nelle fotografie di Angelo Frontoni".
Gli eventi a Verona
A Verona, come da tradizione, il concerto del 1° gennaio 2026 è dedicato al mondo viennese e austro-ungarico, con la tradizionale sequenza di Valzer e Polke. Il concerto è diretto da Alberto Martini al violino, seguendo la tradizione degli Strauss e del leggendario Willy Boskovsky, il cui modo di dirigere era di non utilizzare la tradizionale bacchetta, ma impugnare il violino, con il quale suonava personalmente alcune parti, utilizzando poi l’archetto anche per dirigere l’orchestra.
Gli eventi a Bari
Il 1° gennaio 2026 il riferimento principale a Bari è il teatro Petruzzelli che ospita il primo grande evento musicale dell’anno: lo spettacolo di beneficienza “Mi ritorni in mente”, il cui intero ricavato sarà devoluto a Unicef Italia. Alle 18:00 il protagonista della serata è Mogol, in uno spettacolo che ripercorre i grandi successi nati dal leggendario sodalizio con Lucio Battisti.
Gli eventi a Palermo
Anche a Palermo è previsto il concerto di Capodanno diretto da Lorenzo Passerini che si tiene il 1° gennaio alle 18:30 al teatro Massimo nella Sala Grande con biglietti da 40 a 110 euro. Il programma prevede l’esecuzione di sinfonie e brani di grandi compositori come Giuseppe Verdi, Gaetano Donizetti, Amilcare Ponchielli e Johann Strauss Jr. In alternativa, per i mattinieri, alle 11:00 sempre in Sala Grande, c’è “The sound of tomorrow” diretto da Michele De Luca con i solisti dell’Accademia lirica del Teatro Massimo diretta da Pietro Ballo; la Cantoria e Coro di voci bianche del Teatro Massimo; la Massimo Kids Orchestra e la Massimo Youth Orchestra.
