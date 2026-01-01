Capodanno, gli eventi da non perdere in Italia oggi 1° gennaio 2026

Alla Rampa Prenestina, dalle 18 si assiste al grande concerto-spettacolo di Andrea Rivera e la voce di Margherita Vicario, insieme alla carica di Villa Ada Posse e di Linda Stabilini, in arte StabLinda, e il sound di Baro dai Colle der Fomento, accompagnato dalla vocalist Lyst. È possibile inoltre visitare le sei installazioni artistiche realizzate da ultraviolet.to, Studio Clichè, Fielda1 e Thomas Fasciana. Sul piazzale della Stazione di Acilia, dalle 18, va in scena lo show K-POP per i più giovani a cura di SrC Produzioni. Dalle 20, un palco è tutto dedicato alle rime urbane con Piotta, Nesli, Beba e Jelecrois.

