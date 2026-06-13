Alberto Stasi sta scontando una pena di 16 anni per il delitto della sua fidanzata, Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco, il 13 agosto del 2007. La sua uscita dal carcere di Bollate, con l'affidamento in prova ai servizi sociali, risulta sempre più vicina, dopo che il 12 giugno si è tenuta un'udienza, in gran segreto, al palazzo di giustizia di Milano, e dopo che, proprio sull'affidamento, è arrivato il parere favorevole della Procura generale. Un percorso naturale per chi, come lui, ha già ottenuto negli ultimi anni prima il lavoro esterno e poi la semilibertà. Già da più di un anno per tutto il giorno Stasi può rimanere fuori per lavorare e coltivare affetti e interessi, seguendo le precise regole elencate in precedenza.

Stasi, hanno spiegato gli avvocati Gian Luigi Tizzoni e Francesco Compagna, legali della famiglia Poggi, "ha diritto, come ogni condannato, alla possibilità di beneficiare della misura alternativa dell'affidamento ai servizi sociali avendo un residuo pena inferiore ai quattro anni. Questo non lo rende ancora un uomo libero e la condanna resta, sia formalmente che sostanzialmente".