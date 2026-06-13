In base alle previsioni di ilMeteo.it, per il fine settimana è atteso sole prevalente lungo tutta la Penisola, con temperature massime comprese tra 28 e 35°C al Nord, tra 30 e 32°C al Centro e intorno ai 30°C al Sud e sulle isole maggiori. I valori, già superiori alle medie del periodo, sono destinati a salire ulteriormente nei prossimi giorni, quando secondo il meteorologo è atteso il picco di questa nuova fase calda. L'alta pressione manterrà condizioni di stabilità diffusa, con il caldo percepito accentuato dall'aumento dell'umidità nelle regioni costiere.