Introduzione
Una fase di tempo stabile e caldo sopra le medie stagionali si apre sull'Italia con l'espansione dell'anticiclone africano. Le temperature, in aumento da Nord a Sud, dovrebbero toccare il picco nei prossimi giorni, mentre le precipitazioni si azzerano quasi ovunque. Temperature massime fino a 34°C al Nord
Quello che devi sapere
L'anticiclone africano
Il motore di questa svolta è la progressiva espansione verso il Mediterraneo di un robusto promontorio di alta pressione di matrice subtropicale, l'anticiclone africano. Secondo le previsioni di Mattia Gussoni, meteorologo de ilMeteo.it, si tratta di un'imponente struttura di alta pressione che agirà come una sorta di scudo atmosferico, stabilizzando il tempo da nord a sud e azzerando quasi ovunque le precipitazioni. È questa configurazione a garantire la prevalenza del sole e l'assenza di fenomeni significativi nei prossimi giorni, con un'aria via via più calda destinata a investire l'intera Penisola.
In arrivo masse d'aria calda
Le masse d'aria calda, sottolinea Gussoni, arrivano attraverso una sorta di corridoio diretto con le latitudini subtropicali dell'entroterra nordafricano, in particolare l'area compresa tra Algeria, Tunisia e Libia. Si tratta, spiega il meteorologo de ilMeteo.it, di masse d'aria che nascono caldissime e originariamente molto secche sopra il deserto del Sahara e che, viaggiando verso nord, subiscono una parziale metamorfosi: attraversando la superficie del Mar Mediterraneo, lo strato d'aria più vicino all'acqua si carica progressivamente di umidità. Il risultato è un caldo che, soprattutto al Centro-Sud, potrà risultare anche afoso.
Le temperature in Italia
In base alle previsioni di ilMeteo.it, per il fine settimana è atteso sole prevalente lungo tutta la Penisola, con temperature massime comprese tra 28 e 35°C al Nord, tra 30 e 32°C al Centro e intorno ai 30°C al Sud e sulle isole maggiori. I valori, già superiori alle medie del periodo, sono destinati a salire ulteriormente nei prossimi giorni, quando secondo il meteorologo è atteso il picco di questa nuova fase calda. L'alta pressione manterrà condizioni di stabilità diffusa, con il caldo percepito accentuato dall'aumento dell'umidità nelle regioni costiere.
Le previsioni del tempo per oggi
Per sabato 13 giugno ilMeteo.it indica al Nord generali condizioni di bel tempo, con cielo poco nuvoloso su tutte le regioni e un caldo che inizia a farsi un po' afoso. Al Centro è previsto un ampio soleggiamento, con cielo spesso sereno e solo raramente poco nuvoloso e temperature massime fino a 33 gradi. Al Sud soffiano venti forti da nord, ma il bel tempo resta prevalente, con cielo spesso sereno su tutte le regioni e temperature in diminuzione.
Le previsioni del tempo per domani
Domenica 14 giugno, secondo le previsioni, al Nord prosegue il bel tempo con un caldo estivo non eccessivo e cielo poco o irregolarmente nuvoloso ovunque. Al Centro la giornata trascorrerà con condizioni generali di bel tempo, cielo sereno o poco nuvoloso e temperature massime fino a 31-32 gradi. Al Sud è atteso un ampio soleggiamento, con cielo spesso sereno e temperature massime per gran parte sotto i 30 gradi.
Le previsioni per lunedì 15 giugno
Per lunedì 15 giugno si prevede al Nord una giornata perlopiù soleggiata, ma nel pomeriggio sono attese molte nubi sulle Alpi, anche con veloci piogge sui settori dolomitici. Al Centro la giornata sarà contraddistinta da condizioni di bel tempo, con ampio soleggiamento e temperature massime fino a 31-32 gradi. Al Sud, infine, il tempo sarà parzialmente soleggiato, con cielo che potrà risultare irregolarmente nuvoloso su molte regioni.