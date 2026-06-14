Il 18enne morto a Milano è la sesta vittima di quest'anno, in Italia, in incidenti in cui è coinvolto un monopattino. Sono i dati forniti dall'Osservatorio Sapidata-Asaps, l'Associazione sostenitori e amici della polizia stradale. Dal 2020 ad oggi, aggiunge l'Asaps, sono 97 i decessi: uno nel 2020, nove nel 2021, 16 nel 2022, 21 nel 2023, 23 nel 2024, 21 nel 2025 e sei, appunto, nel 2026. Nel 2025, in particolare, sono deceduti 19 uomini e due donne: 11 erano cittadini stranieri, 10 di nazionalità italiana.

Per approfondire: Monopattino contro auto a Milano, morto passeggero di 18 anni