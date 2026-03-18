Monopattini elettrici, obbligo targa dal 16 maggio: costi e sanzioni

La targa per il monopattino consiste in un adesivo plastificato e non rimovibile da applicare sul parafango posteriore del mezzo o, se il monopattino ne è privo, sulla parte anteriore del piantone dello sterzo. Prodotto dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e distribuito dalla Motorizzazione, il contrassegno avrà forma rettangolare (5x6 centimetri), con sei caratteri alfanumerici su due righe. Le lettere: da B a Z, escluse A, E, I, O, Q, U. I numeri: da 2 a 9.

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