Monopattini elettrici, obbligo targa dal 16 maggio: costi e sanzioni

Monopattini elettrici, obbligo di targa e assicurazione dal 16 maggio: costi e sanzioniCronaca
Introduzione
Scatta l'obbligo di targa e assicurazione per i monopattini elettrici in Italia a partire dal prossimo 16 maggio. Il decreto, pubblicato in Gazzetta ufficiale, disciplina le modalità di funzionamento della piattaforma telematica per il rilascio dei contrassegni identificativi dei monopattini a propulsione "prevalentemente elettrica". Come ha precisato Assoutenti, il contrassegno identificativo dei monopattini non sarà legato al mezzo, ma al proprietario e dovrà essere installato sul parafango posteriore del mezzo o sulla parte anteriore del piantone dello sterzo. Ecco tutto quello che c'è sapere.
Quello che devi sapere
La targa per il monopattino
La targa per il monopattino consiste in un adesivo plastificato e non rimovibile da applicare sul parafango posteriore del mezzo o, se il monopattino ne è privo, sulla parte anteriore del piantone dello sterzo. Prodotto dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e distribuito dalla Motorizzazione, il contrassegno avrà forma rettangolare (5x6 centimetri), con sei caratteri alfanumerici su due righe. Le lettere: da B a Z, escluse A, E, I, O, Q, U. I numeri: da 2 a 9.
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Come fare richiesta
La richiesta dovrà essere presentata attraverso la piattaforma Gestione pratiche online, accedendo con Spid di secondo livello (nome utente e password più un codice temporaneo Otp via app o Sms) o Carta d’identità elettronica. Come ha sottolineato Assoutenti, “su tale piattaforma sarà possibile presentare istanza per il rilascio della targa, prenotare il ritiro del contrassegno presso gli uffici della motorizzazione o degli studi di consulenza automobilistica, comunicare furti o smarrimenti della targa o richiederne la cancellazione".
I costi
Per ottenere la targa è necessario non solo compilare la modulistica attraverso il Portale dell’automobilista, ma anche effettuare il pagamento relativo al costo del contrassegno tramite sistema PagoPa. Il costo ammonta a 8,66 euro.
Chi può richiederla
Il sistema è aperto a tutti i cittadini maggiorenni. Ma possono richiedere il contrassegno per i monopattini anche i minori che abbiano compiuto 14 anni. In questo caso, però, la domanda dovrà essere presentata da chi esercita la responsabilità genitoriale.
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A cosa serve
Il contrassegno avrà la funzione di rafforzare i controlli, facilitare l'identificazione di chi viola le regole e rendere verificabile in modo concreto anche l’obbligo di assicurazione Rc. Il contrassegno consentirà infatti di associare un monopattino a un proprietario, dal momento che questa tipologia di mezzi, non essendo iscritti all’Archivio nazionale dei veicoli, non dispongono di un numero di telaio.
Cosa succede in caso di furto o smarrimento
In caso di deterioramento, furto o smarrimento della targa o del monopattino stesso, il proprietario dovrà attivarsi tramite piattaforma e, nei casi previsti, presentare una denuncia entro 48 ore. Se il mezzo viene ceduto a un nuovo soggetto, il vecchio proprietario dovrà chiederne la cancellazione e il nuovo acquirente richiederne uno diverso.
L'obbligo di assicurazione
Con l'entrata in vigore della targa, scatterà anche l'obbligo di assicurazione per i monopattini. Si tratta di una copertura che riguarda i danni verso terzi arrecati durante la guida del monopattino, come lesioni a pedoni o ciclisti o danni ad altri veicoli. Il costo dell'assicurazione varia dai 25 ai 150 euro all'anno, a seconda del tipo di polizza e delle garanzie aggiuntive scelte.
Le sanzioni
Cosa succede se non vengono rispettati questi obblighi? In caso di mancato rispetto delle regole su contrassegno e assicurazione, il proprietario del monopattino incorrerà in una "sanzione che va dai 100 ai 400 euro", evidenzia ancora Assoutenti.
Il nuovo Codice della strada
L’obiettivo del nuovo Codice della strada è quello di aumentare la sicurezza stradale, tutelare pedoni e ciclisti e rendere i mezzi identificabili in caso di incidente. Nello specifico, lo scopo delle nuove regole per i monopattini è duplice: da un lato, identificare chi viola gli obblighi. Dall’altro, garantire risarcimenti in caso di danni a persone o cose. Tra le regole per i monopattini, c'è anche l’obbligo del casco per i maggiorenni che consente maggiore sicurezza.