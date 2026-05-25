L’1 settembre 2004, la bambina che all’epoca aveva quasi 4 anni sparì a Mazara del Vallo (Trapani) mentre stava giocando vicino a casa della nonna materna. L’ultima a vederla fu la zia, alle 11.45, sul marciapiede in strada. Da quel momento della piccola si persero completamente le tracce. Le indagini si concentrarono nell’ipotesi di un rapimento nell’ambito familiare allargato. Tanti gli avvistamenti, da Milano alla Grecia, e le piste seguite dagli inquirenti, tra cui presunti coinvolgimenti di gruppi nomadi. Nel 2010 si aprì il processo ai danni di Jessica Pulizzi, figlia di Pietro Pulizzi (padre biologico di Denise). Secondo l’impianto accusatorio, la piccola sarebbe stata rapita dalla ragazza, con alcuni complici, e consegnata a persone mai identificate. Fu assolta per insufficienza di prove. Anche in secondo grado e in Cassazione venne confermata l’assoluzione.

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Denise Pipitone - ©Ansa