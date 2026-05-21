Il rialzo termico sarà evidente già nelle prossime ore. Al Nord i valori toccheranno diffusamente i 28°C, mentre al Centro - in città come a Grosseto e a Roma - si sfioreranno i 29°C. L'aumento sarà progressivo e costante, con un picco previsto tra venerdì e il fine settimana. Venerdì rappresenterà la giornata di svolta verso un clima pienamente estivo: in Sardegna si raggiungeranno i primi 31°C a Oristano, ma anche il Centro-Nord farà registrare valori canicolari con picchi di 30°C tra La Spezia e Roma. Diffusi i 29°C dalla Valle d'Aosta fino alla Toscana.