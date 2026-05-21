Introduzione
L'Italia si prepara a vivere una fase di caldo anomalo, con caratteristiche più vicine al pieno luglio che alla seconda metà di maggio. Già da oggi, infatti, il Paese sarà interessato da un deciso rialzo delle temperature che porterà condizioni estive diffuse, mentre nel fine settimana si registreranno punte fino a 32 gradi in Sardegna. Nel fine settimana zero termico a 4000 metri sulle Alpi occidentali, un valore che normalmente si osserva nel cuore dell'estate e che conferma la portata dell'ondata di calore in arrivo. Entro il fine settimana, secondo le previsioni, in pianura, l'ondata di calore si tradurrà in una marcata anomalia termica: da Nord a Sud i termometri registreranno valori di 4-5°C superiori alle medie climatologiche del periodo.
Quello che devi sapere
Stabilità atmosferica e fenomeni isolati
Il contesto generale sarà dominato da condizioni di stabilità atmosferica, con cieli sereni o poco nuvolosi su gran parte del territorio nazionale. Tuttavia, entro giovedì non mancheranno episodi di instabilità locale, in particolare sulle Alpi e Prealpi orientali, dove potranno verificarsi brevi acquazzoni pomeridiani. Fenomeni simili sono attesi tra tra Lazio, Campania e Calabria.
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Temperature in forte aumento tra Nord e Sud
Il rialzo termico sarà evidente già nelle prossime ore. Al Nord i valori toccheranno diffusamente i 28°C, mentre al Centro - in città come a Grosseto e a Roma - si sfioreranno i 29°C. L'aumento sarà progressivo e costante, con un picco previsto tra venerdì e il fine settimana. Venerdì rappresenterà la giornata di svolta verso un clima pienamente estivo: in Sardegna si raggiungeranno i primi 31°C a Oristano, ma anche il Centro-Nord farà registrare valori canicolari con picchi di 30°C tra La Spezia e Roma. Diffusi i 29°C dalla Valle d'Aosta fino alla Toscana.
Weekend rovente: punte di 32 gradi e caldo diffuso
Tra sabato e domenica l'ondata di calore raggiungerà la sua massima intensità. In Sardegna si toccheranno i 32°C, mentre molte città del Centro-Nord, tra cui Roma, Firenze, Grosseto, Lucca e Sondrio, registreranno nuovamente i 30°C. Nel resto del Paese le temperature toccheranno i 28-29°C. Un elemento positivo riguarda le temperature notturne, che fino a domenica resteranno su valori ancora piacevoli e freschi, garantendo un buon riposo. Ma attenzione alla prossima settimana: secondo le prime indicazioni, l'accumulo di calore e umidità inizierà a farsi sentire anche nelle ore notturne.
Tendenza: anticiclone africano
La dinamica atmosferica alla base di questa fase anomala è legata all'anticiclone africano. Gli esperti prevedono che il caldo continuerà ad aumentare fino a raggiungere 30-32°C nel weekend, con possibili punte di 33°C all'inizio della prossima settimana. La fase stabile e soleggiata potrebbe proseguire fino al 2 giugno.
Previsioni giorno per giorno
- Giovedì 21 - Nord: soleggiato e più caldo. Centro: soleggiato e caldo. Sud: soleggiato ma ventoso tra Puglia e Calabria; possibili acquazzoni pomeridiani su Campania e Calabria.
- Venerdì 22. Nord: soleggiato e più caldo. Centro: sole e caldo. Sud: soleggiato, ventoso tra Puglia e Calabria.
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