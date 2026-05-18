Meteo, ultime piogge poi scoppia l’estate: le previsioni

Introduzione
Questa settimana, dal 18 al 24 maggio, si registreranno rovesci fino a martedì 19, poi da mercoledì avanzerà l'estate. Lunedì tempo ancora instabile con temporali su Alpi e Nordovest e, in serata, su Liguria e Veneto. Rovesci anche sugli Appennini adriatici. Martedì, invece, ci saranno temporali sugli Appennini e un clima mite in entrambe le giornate. Da mercoledì aumenteranno le temperature, con un pò di instabilità soltanto sulla Calabria. Nel weekend arriverà l'anticiclone africano, quindi, sole e caldo. Domenica alcuni temporali di calore sulle Alpi.
Quello che devi sapere
Lunedì 18: cielo nuvoloso in tutta Italia
La giornata trascorrerà con un cielo molto nuvoloso o localmente coperto al Centro-Nord. Precipitazioni sulle Alpi e al Nordovest, temporalesche e con grandinate. Rovesci anche sui settori adriatici centrali e sull'alta Toscana. Al Sud, il cielo cambierà nel pomeriggio, da poco nuvoloso a molto nuvoloso. Il clima si manterrà mite.
Martedì 19: clima mite dappertutto
La giornata inizierà con una mattinata localmente instabile con qualche pioggia sui monti del Sud e sulla Toscana settentrionale. Nel corso del pomeriggio aumenterà l'instabilità su tutti gli Appennini e le zone adiacenti con possibili temporali a carattere irregolare. Molte nubi e piogge anche sulle Alpi del Triveneto.
Mercoledì 20: aumentano le temperature
La giornata sarà caratterizzata da un tempo in prevalenza soleggiato e asciutto su gran parte del Paese. Il cielo sarà spesso sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Soltanto sui settori alpini e sugli Appennini potranno verificarsi delle veloci piogge o brevi temporali, specie durante le ore pomeridiane. Le temperature saranno in aumento.
Giovedì 21: clima quasi estivo
Giornata in gran parte soleggiata con clima quasi estivo su tante regioni, occasionali e rari rovesci pomeridiani sui rilievi alpini e sui rilievi della Calabria. Temperature ancora in aumento di giorno.
Venerdì 22: giornata soleggiata
All'inizio del weekend arriverà l'anticiclone africano, perciò, sarà una giornata stabile e prevalentemente soleggiata su tutte le regioni. Clima a tratti estivo con punte massime fino a 30°C. Temperature in leggero aumento.
Sabato 23: clima a tratti estivo
Giornata spesso soleggiata, salvo più nubi al Nord e locali rovesci pomeridiani sui confini alpini piemontesi e sui rilievi della Calabria. Clima a tratti estivo con punte di 30-31°C sulle regioni tirreniche, di poco sotto altrove. Temperature sostanzialmente invariate.
Domenica 24: temperature invariate
Come sabato, la giornata sarà prevalentemente soleggiata, salvo più nubi al Nord. Clima a tratti estivo con punte di 30°C sulle regioni tirreniche, di poco sotto altrove. Isolati temporali sui confini alpini. Temperature sostanzialmente invariate.