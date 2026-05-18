Meteo, ultime piogge poi scoppia l’estate: le previsioni

Introduzione

Questa settimana, dal 18 al 24 maggio, si registreranno rovesci fino a martedì 19, poi da mercoledì avanzerà l'estate. Lunedì tempo ancora instabile con temporali su Alpi e Nordovest e, in serata, su Liguria e Veneto. Rovesci anche sugli Appennini adriatici. Martedì, invece, ci saranno temporali sugli Appennini e un clima mite in entrambe le giornate. Da mercoledì aumenteranno le temperature, con un pò di instabilità soltanto sulla Calabria. Nel weekend arriverà l'anticiclone africano, quindi, sole e caldo. Domenica alcuni temporali di calore sulle Alpi.