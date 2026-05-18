Per quanto riguarda il settore ferroviario, il personale del Gruppo FS Italiane, Italo e Trenord ha incrociato le braccia dalle ore 21:00 di ieri e lo farà fino alle ore 20:59 di oggi. Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) fa sapere in una nota che "a causa della portata dello sciopero è possibile che ci siano modifiche al servizio, anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. Maggiori informazioni sui servizi garantiti in caso di sciopero sono disponibili sui canali digitali delle imprese ferroviarie o presso il personale di assistenza clienti e le biglietterie".

Per approfondire: Ferrovie, sciopero nazionale personale del Gruppo Fs, Trenord e Italo