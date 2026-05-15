Sono tre aree distinte ad essere state colpite dalla neve di maggio. Sulla Marmolada, in Veneto, si sono registrati tra i 40 e i 45 centimetri di neve a 3.000 metri di quota, e tra i 20 e i 25 centimetri a 2.000 metri. Flavio Tolin di Marmolada Meteo ha commentato: "L'evento non è anomalo dal punto di vista storico, perché trent'anni fa sarebbe stata la normalità". Sulle Dolomiti in Alto Adige la neve è scesa anche fino a 1.200 metri di altitudine, con accumuli di 15-17 centimetri intorno ai 2.000 metri. I passi dolomitici sono rimasti aperti, mentre lo Stelvio e il Rombo sono stati chiusi, quest'ultimo costretto alla richiusura dopo essere stato aperto appena il giorno prima. Sull'Appennino toscano, nel comune di Abetone Cutigliano, in particolare nella Val di Luce, il manto nevoso ha superato i 5 centimetri. Qualche fiocco è comparso anche a Zeri, nella provincia di Massa-Carrara. Gli operatori del comprensorio sciistico, reduci da un'annata molto positiva, hanno accolto la nevicata come un buon auspicio per il prossimo inverno.