Emergenze meteo, boom costi. Il piano Ance per proteggere l’Italia

Su questo punto è intervenuto il ministro per la Protezione Civile e le politiche del Mare, Nello Musumeci, assicurando che è pronto un ddl e che si è in attesa del Mase. "Abbiamo preparato un disegno di legge che prevede l'istituzione di una cabina di regia presso Palazzo Chigi della quale dovranno far parte i ministeri che oggi continuano a erogare risorse per il contrasto al dissesto idrogeologico ma senza una regia, senza una pianificazione, senza un particolare criterio", dice il ministro, spiegando che "sono stati sollecitati gli uffici competenti presso il Ministero dell'Ambiente affinché possano finalmente licenziare il nostro documento”. Il ministro è ottimista: "Mi prendo l'impegno di poter arrivare presto a un piano nazionale per il contrasto al dissesto idrogeologico che metta assieme tutte le risorse disponibili da parte dei ministeri”.