Giornata per riduzione disastri ambientali, tecnologie di prevenzione

La celebrazione del 13 ottobre è stata istituita dall’Onu nel 1989. L’obiettivo dell’istituzione di tale ricorrenza - come spiegato dall’Ispra - è mandare un segnale ai governi di tutti i Paesi del mondo, nonché alle organizzazioni internazionali e alla popolazione globale, per riflettere sulla sempre maggiore frequenza e consistenza con cui si verificano le catastrofi naturali