Svizzera, esplosione e incendio in bar a Crans-Montana a Capodanno: morti e feriti. LIVE
Ancora da capire le esatte cause del disastro avvenuto in un locale durante una festa nella località sciistica alpina. Il bilancio è di decine di morti e un centinaio di feriti. Le fiamme potrebbero essere partite da un petardo, un fuoco d’artificio o delle candele e si sarebbero propagate prima al soffitto in legno e poi velocemente in tutta la struttura. Escluso un attentato. Tajani: “Stiamo verificando l'eventuale coinvolgimento di italiani”
in evidenza
Un incendio e poi un’esplosione, nella notte di Capodanno, hanno devastato un bar nella località sciistica alpina di Crans-Montana, in Svizzera. Il bilancio, ancora provvisorio, è di decine di morti e un centinaio di feriti. Ancora da capire le cause del disastro avvenuto durante una festa che, secondo alcune fonti, era frequentata da giovani. Secondo l'Ambasciatore d'Italia in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado, le fiamme potrebbero essere partite da un petardo o un fuoco d'artificio che è esploso all'interno del locale e ha incendiato prima il soffitto e poi, in tempo brevissimo, tutto il locale. Altri testimoni raccontano che il fuoco sarebbe partito da alcune candeline accese su bottiglie di champagne, che hanno incendiato il soffitto in legno. "Un attentato può essere assolutamente escluso", ha fatto sapere la Procuratrice Generale Beatrice Pilloud, annunciando l'avvio di un'indagine. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani a Sky TG24: “Stiamo verificando l'eventuale coinvolgimento di italiani. L'identificazione delle vittime sarà particolarmente complessa e richiederà tempo”.
Gli approfondimenti:
- Cosa sappiamo dell'esplosione
- ll luogo dell'esplosione a Crans-Montana: VIDEO
- Le Constellation di Crans-Montana, il locale vip andato a fuoco
Per ricevere le notizie di Sky TG24:
- Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)
- Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)
Verifiche su eventuale coinvolgimento di italiani
Sono in corso verifiche sull'eventuale coinvolgimento di italiani. La Farnesina ha attivato a Roma una unità operativa con funzionari dell'Unità di Crisi e dell'Unità tutela degli italiani all'estero. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani segue la situazione. L'ambasciatore d'Italia in Svizzera e la Console Generale d'Italia a Ginevra si stanno recando a Crans-Montana. La Farnesina ha comunicato che per fornire assistenza ai parenti delle vittime dell'esplosione, nella cittadina svizzera è operativo un punto di raccolta per i familiari nel centro congressi “le Regent”, mentre la polizia cantonale svizzera ha allestito una help line che risponde al numero +41848112117 ed è contattabile anche dall'Italia.
Vittime e feriti
L’incendio e l’esplosione hanno provocato decine di morti e un centinaio di feriti. Le autorità svizzere hanno spiegato che alcune delle vittime provengono da altri Paesi. Non sono stati forniti dettagli sulle nazionalità, ma la polizia ha descritto la località come una "stazione sciistica di fama internazionale con molti turisti". Le vittime non sono identificabili a causa delle gravi ustioni riportate.
L’esplosione
Un’esplosione ha devastato un bar nella lussuosa località sciistica alpina svizzera di Crans-Montana. È avvenuta intorno all'1:30 in un bar chiamato Le Constellation, molto frequentato dai turisti, mentre si svolgevano i festeggiamenti per l'arrivo del nuovo anno.