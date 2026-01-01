Un incendio e poi un’esplosione, nella notte di Capodanno, hanno devastato un bar nella località sciistica alpina di Crans-Montana, in Svizzera. Il bilancio, ancora provvisorio, è di decine di morti e un centinaio di feriti. Ancora da capire le cause del disastro avvenuto durante una festa che, secondo alcune fonti, era frequentata da giovani. Secondo l'Ambasciatore d'Italia in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado, le fiamme potrebbero essere partite da un petardo o un fuoco d'artificio che è esploso all'interno del locale e ha incendiato prima il soffitto e poi, in tempo brevissimo, tutto il locale. Altri testimoni raccontano che il fuoco sarebbe partito da alcune candeline accese su bottiglie di champagne, che hanno incendiato il soffitto in legno. "Un attentato può essere assolutamente escluso", ha fatto sapere la Procuratrice Generale Beatrice Pilloud, annunciando l'avvio di un'indagine. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani a Sky TG24: “Stiamo verificando l'eventuale coinvolgimento di italiani. L'identificazione delle vittime sarà particolarmente complessa e richiederà tempo”.

Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24: