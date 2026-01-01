Un'esplosione ha devastato un bar nella lussuosa località sciistica alpina di Crans-Montana. "C'è stata un'esplosione di origine sconosciuta", ha detto all'AFP Gaëtan Lathion, portavoce della polizia del Canton Vallese, nella Svizzera sudoccidentale

Diverse persone sono morte e altre sono rimaste ferite a causa di un'esplosione ha devastato un bar nella località sciistica alpina di lusso di Crans-Montana, in Svizzera. Lo ha riferito la polizia. "C'è stata un'esplosione la cui origine è ancora sconosciuta", ha detto all'AFP Gaetan Lathion, portavoce della polizia del Canton Vallese, nel sud-ovest del Paese. "Ci sono diversi feriti e diversi morti", ha confermato.

Le indagini

La deflagrazione è avvenuta intorno all'1:30 in un bar chiamato Le Constellation, molto frequentato dai turisti, mentre si svolgevano i festeggiamenti per l'arrivo del nuovo anno. Lo ha detto all'Afp Gaëtan Lathion, portavoce della polizia del Canton Vallese, nella Svizzera sudoccidentale. Le immagini pubblicate dai media svizzeri mostrano un edificio in fiamme e i soccorsi nelle vicinanze. "L'intervento è ancora in corso", ha aggiunto il portavoce.

Il rogo è scoppiato nella notte in seguito a una o più esplosioni, riporta la Radiotelevisione Svizzera sul suo sito. La prima esplosione si sarebbe verificata attorno alla 1:30 nel seminterrato del bar. Il locale poteva accogliere fino a 400 persone. I servizi di emergenza sono sul posto e gli elicotteri di Air-Glaciers sono stati mobilitati. Anche numerose ambulanze sono state mobilitate. La polizia ha istituito una linea di assistenza per le famiglie ed è stata convocata una conferenza stampa per le 10.