Il ragazzo si trovava in Svizzera con il padre ed era andato al bar esploso con alcuni amici. "Aveva al collo una catenina d'oro con l'immagine di una madonnina", ha detto la mamma Carla Masiello
Carla Masiello, di Bologna, ha lanciato un appello per trovare il figlio Giovanni Tamburi, 16 anni, disperso a Crans-Montana dopo il devastante incendio scoppiato in un bar affollato durante il Capodanno. "Stiamo chiamando tutti gli ospedali, ma nessuno sa niente, anche perché chi arriva è in pessime condizioni", ha spiegato. "Aiutatemi a ritrovare mio figlio", ha aggiunto Masiello, come scrive La Repubblica.
"È scappato dopo l'incendio, ora è disperso"
Il ragazzo si trovava in Svizzera col padre. Era uscito con degli amici, con cui è andato a Le Constellation. "Aveva il cellulare scarico, un amico mi ha detto che sono scappati dopo che è scoppiato l'incendio, poi a un certo punto non l'ha più visto", ha detto la madre. "Aveva al collo una catenina d'oro con l'immagine di una madonnina", ha poi aggiunto all'Ansa.
Gli altri dispersi
Come affermato dal ministro degli Esteri Antonio Tajani, "sono sedici gli italiani che risultano dispersi" dopo l'esplosione a Crans Montana, "oltre ai 12-15 ricoverati in ospedale. C'è "grande preoccupazione e ci vorranno settimane per indentificare le vittime", ha aggiunto Tajani.
