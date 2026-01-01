Il ragazzo si trovava in Svizzera con il padre ed era andato al bar esploso con alcuni amici. "Aveva al collo una catenina d'oro con l'immagine di una madonnina", ha detto la mamma Carla Masiello ascolta articolo

Carla Masiello, di Bologna, ha lanciato un appello per trovare il figlio Giovanni Tamburi, 16 anni, disperso a Crans-Montana dopo il devastante incendio scoppiato in un bar affollato durante il Capodanno. "Stiamo chiamando tutti gli ospedali, ma nessuno sa niente, anche perché chi arriva è in pessime condizioni", ha spiegato. "Aiutatemi a ritrovare mio figlio", ha aggiunto Masiello, come scrive La Repubblica.

Giovanni Tamburi, 16 anni - ©Ansa

"È scappato dopo l'incendio, ora è disperso" Il ragazzo si trovava in Svizzera col padre. Era uscito con degli amici, con cui è andato a Le Constellation. "Aveva il cellulare scarico, un amico mi ha detto che sono scappati dopo che è scoppiato l'incendio, poi a un certo punto non l'ha più visto", ha detto la madre. "Aveva al collo una catenina d'oro con l'immagine di una madonnina", ha poi aggiunto all'Ansa.