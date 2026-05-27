Nella notte le forze armate russe hanno lanciato un attacco sulla città dell'Ucraina settentrionale. Lo ha riferito su Telegram il capo dell'amministrazione militare di Chernihiv, Dmytro Bryzhynsky secondo cui "un'azienda cittadina è stata danneggiata. Non si hanno notizie di vittime". L'Ue ha esteso fino al 28 maggio 2027 le sanzioni alla Russia
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Nella notte le forze armate russe hanno lanciato un attacco sulla città dell'Ucraina settentrionale. Lo ha riferito su Telegram il capo dell'amministrazione militare di Chernihiv, Dmytro Bryzhynsky: "In città si sono udite circa 15 esplosioni. Un'azienda cittadina è stata danneggiata. Non si hanno notizie di vittime.
L'Ue ha esteso fino al 28 maggio 2027 il quadro delle misure restrittive contro i responsabili di gravi violazioni dei diritti umani, della repressione della societa' civile e dell'opposizione democratica in Russia.
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Attacco ucraino con missili e droni su Sebastopoli
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Ue valuta Draghi o Merkel per colloqui con Putin
Icandidati sono l'ex presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi e l'ex cancelliera tedesca Angela Merkel. Entrambi potrebbero rappresentare il blocco in potenziali negoziati con Vladimir Putin, mentre cresce l'interesse a riaprire i canali formali di dialogo con la Russia. E' quanto riporta il Financial Times,
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All'alba del 24 maggio un missile a medio raggio Oreshnik, in grado di trasportare testate nucleari, ha colpito Bila Tserkva, cittadina a circa 60 chilometri da Kiev nell'ambito di massicci bombardamenti russi.
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Attacco con droni su Chernihiv: udite 15 esplosioni
La città ucraina di Chernihiv è stata colpita da un attacco di droni. Lo riporta Ukrinform, citando il capo dell'amministrazione militare della cittàdi Chernihiv, Dmytro Bryzhynskyi, che, in un comunicato, ha affermato che "in città si sono udite circa 15 esplosioni. Una delle aziende cittadine è stata danneggiata".