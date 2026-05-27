Nella notte le forze armate russe hanno lanciato un attacco sulla città dell'Ucraina settentrionale. Lo ha riferito su Telegram il capo dell'amministrazione militare di Chernihiv, Dmytro Bryzhynsky secondo cui "un'azienda cittadina è stata danneggiata. Non si hanno notizie di vittime". L'Ue ha esteso fino al 28 maggio 2027 le sanzioni alla Russia