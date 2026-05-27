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Guerra Ucraina Russia, attacco con droni a Chernihiv: udite 15 esplosioni. LIVE

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Nella notte le forze armate russe hanno lanciato un attacco sulla città dell'Ucraina settentrionale. Lo ha riferito su Telegram il capo dell'amministrazione militare di Chernihiv, Dmytro Bryzhynsky secondo cui "un'azienda cittadina è stata danneggiata. Non si hanno notizie di vittime". L'Ue ha esteso fino al 28 maggio 2027 le sanzioni alla Russia

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Nella notte le forze armate russe hanno lanciato un attacco sulla città dell'Ucraina settentrionale. Lo ha riferito su Telegram il capo dell'amministrazione militare di Chernihiv, Dmytro Bryzhynsky: "In città si sono udite circa 15 esplosioni. Un'azienda cittadina è stata danneggiata. Non si hanno notizie di vittime. 

L'Ue ha esteso fino al 28 maggio 2027 il quadro delle misure restrittive contro i responsabili di gravi violazioni dei diritti umani, della repressione della societa' civile e dell'opposizione democratica in Russia.

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