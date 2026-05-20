Guerra in Ucraina, Ue valuta Draghi o Merkel per colloqui con Putin

Icandidati sono l'ex presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi e l'ex cancelliera tedesca Angela Merkel. Entrambi potrebbero rappresentare il blocco in potenziali negoziati con Vladimir Putin, mentre cresce l'interesse a riaprire i canali formali di dialogo con la Russia. E' quanto riporta il Financial Times ascolta articolo

I governi europei discutono la possibilità di affidare a Mario Draghi o ad Angela Merkel il compito di rappresentare l'Unione europea in eventuali negoziati con Vladimir Putin, mentre cresce la spinta a riaprire canali formali con Mosca sulla guerra in Ucraina. Secondo fonti citate dal Financial Times, i ministri degli Esteri dell'Ue affronteranno il tema nella riunione in programma la prossima settimana a Cipro, dopo che Washington e Kyiv hanno dato il via libera a un coinvolgimento europeo più diretto nei contatti con il Cremlino.





Usa approva dialogo tra Europa e Putin L'amministrazione Trump, impegnata anche sul fronte del Medio Oriente, avrebbe fatto sapere ai partner europei di non essere contraria a un dialogo parallelo tra Europa e Putin, accanto ai colloqui di pace guidati dagli Stati Uniti. Dal 2022, dopo l'invasione russa dell'Ucraina, Bruxelles ha interrotto i canali formali con Mosca, salvo sporadici tentativi di contatto da parte di alcuni leader nazionali. Ma l'assenza di progressi nei negoziati promossi dagli Usa, frenati soprattutto dalle richieste territoriali russe respinte da Kyiv, alimenta il timore che l'Europa resti ai margini e sia esposta al rischio di un'intesa sfavorevole. Approfondimento Ucraina, Ft: "Ue valuta Draghi o Merkel come intermediari con Putin"

Ue valuta Draghi o Merkel per colloqui con Putin Tra i nomi sul tavolo, oltre a quelli dell'ex presidente del Consiglio italiano e dell'ex cancelliera tedesca, figurano anche il presidente finlandese Alexander Stubb e il suo predecessore Sauli Niinisto. Draghi è considerato da alcuni governi una figura autorevole, rispettata nell'Ue e dotata di un profilo tecnico adatto a un dossier complesso. Merkel, intervenendo a una conferenza, ha espresso rammarico per l'esclusione dell'Europa dai negoziati con Putin, ma ha lasciato intendere che altri potrebbero essere più adatti, osservando che il presidente russo tende a prendere sul serio soprattutto i leader in carica. Anche il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha confermato che i partner europei stanno discutendo "in profondità" la questione, senza però commentare i singoli nomi. Approfondimento Mosca: 3 giorni di esercitazioni nucleari mentre Putin è in Cina