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Italiani morti alle Maldive, oggi nuova immersione. Si indaga per omicidio colposo. LIVE

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Sono morti tutti nella parte più remota della caverna marina che stavano esplorando, dove sono stati ritrovati. Il team di sub esperti finlandesi ha recuperato i corpi della professoressa Montefalcone e del ricercatore Gualtieri dalla grotta di Alimathà alle Maldive. Il cadavere dell'operatore Benedetti, ritrovato nei giorni scorsi, è già in Italia mentre domani si tenterà di riportare in superficie quelli della figlia di Montefalcone, Giorgia Sommacal, e della ricercatrice Oddenino

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Sono morti tutti nella parte più remota della caverna marina che stavano esplorando, dove sono stati ritrovati. Il team di sub esperti finlandesi ha recuperato i corpi della professoressa Montefalcone e del ricercatore Gualtieri dalla grotta di Alimathà alle Maldive. Il cadavere dell'operatore Benedetti, ritrovato nei giorni scorsi, è già in Italia mentre domani si tenterà di riportare in superficie quelli della figlia di Montefalcone, Giorgia Sommacal, e della ricercatrice Oddenino. La Procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo. I pm di piazzale Clodio disporranno le autopsie sui corpi appena rientreranno in Italia. Gli inquirenti ascolteranno anche i connazionali che erano a bordo della safari boat 'Duke of York'.

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