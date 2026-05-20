Italiani morti alle Maldive, oggi nuova immersione. Si indaga per omicidio colposo. LIVE
Sono morti tutti nella parte più remota della caverna marina che stavano esplorando, dove sono stati ritrovati. Il team di sub esperti finlandesi ha recuperato i corpi della professoressa Montefalcone e del ricercatore Gualtieri dalla grotta di Alimathà alle Maldive. Il cadavere dell'operatore Benedetti, ritrovato nei giorni scorsi, è già in Italia mentre domani si tenterà di riportare in superficie quelli della figlia di Montefalcone, Giorgia Sommacal, e della ricercatrice Oddenino
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Sono morti tutti nella parte più remota della caverna marina che stavano esplorando, dove sono stati ritrovati. Il team di sub esperti finlandesi ha recuperato i corpi della professoressa Montefalcone e del ricercatore Gualtieri dalla grotta di Alimathà alle Maldive. Il cadavere dell'operatore Benedetti, ritrovato nei giorni scorsi, è già in Italia mentre domani si tenterà di riportare in superficie quelli della figlia di Montefalcone, Giorgia Sommacal, e della ricercatrice Oddenino. La Procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo. I pm di piazzale Clodio disporranno le autopsie sui corpi appena rientreranno in Italia. Gli inquirenti ascolteranno anche i connazionali che erano a bordo della safari boat 'Duke of York'.
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