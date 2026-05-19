“Avrò così due tombe su cui piangere e portare dei fiori”. Carlo Sommacal, marito di Monica Montefalcone e padre di Giorgia, ha reagito con queste parole alla notizia del recupero dei corpi dei sub italiani morti durante un'immersione alle Maldive ( GLI AGGIORNAMENTI ). Questa mattina sono infatti stati recuperati i cadaveri di Monica Montefalcone e Federico Gualtieri. I loro corpi erano stati individuati ieri dal team di sommozzatori finlandesi esperti insieme a quelli delle altre due sub disperse, Giorgia Sommacal e Muriel Oddenino, che saranno riportate a terra in una seconda operazione che avverrà domani, 20 maggio.

Lettera del fidanzato di Giorgia Sommacal

Ad esprimere il suo dolore è anche Federico Colombo, il fidanzato della 22enne Giorgia Sommacal. "La perdita di Giorgia e Monica mi ha insegnato qualcosa che forse prima non riuscivo davvero a capire: niente nella vita è scontato”, ha scritto il giovane in una lettera pubblicata dal Secolo XIX. “Siamo così abituati alla presenza delle persone - continua Colombo - ai gesti quotidiani, alle parole dette distrattamente, che spesso ci dimentichiamo del loro vero valore. Poi arriva un'assenza, e improvvisamente capisci quanto fossero importanti anche le cose più piccole: un sorriso, una chiamata, una risata senza motivo, perfino i silenzi condivisi". Questo dolore, ha spiegato Federico Colombo nella sua lettera, gli ha insegnato “che bisogna ringraziare di più per il presente, perché è l'unica cosa che abbiamo davvero. Bisogna vivere senza aspettare sempre il momento giusto, senza rimandare ciò che ci rende felici”.

Fidanzato di Giorgia: “Amiamo sempre troppo poco e troppo tardi”

“Dovremmo avere il coraggio di amare di più, dire quello che sentiamo, abbracciare forte le persone a cui vogliamo bene e goderci ogni attimo anche quelli che sembrano banali o stupidi”, si legge ancora nella lettera scritta dal fidanzato della giovane vittima delle Maldive. “Perché spesso sono proprio quei momenti a diventare i ricordi più preziosi”. La vita corre veloce e non ci avvisa mai quando qualcosa sta per finire. Per questo oggi credo che vivere davvero significhi esserci: con il cuore, l'anima, con sincerità. Significa ridere senza paura, emozionarsi, fare follie, creare ricordi, perdonare, lasciare andare ciò che pesa e tenersi stretto ciò che conta davvero. Il problema fondamentale dell'umanità da 2000 anni è rimasto lo stesso... amarsi. Solo che ora è diventato molto più urgente, e quando oggi sentiamo ancora ripetere che dobbiamo amarci l'un l'altro, sappiamo che ormai non ci rimane molto tempo. Affrettiamoci ad amare, noi amiamo sempre troppo poco e troppo tardi. Giorgia e Monica sono la nostra felicità. Vi amo e vi porterò per sempre nel mio cuore".