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Maldive, recuperati i corpi di 2 dei 4 sub dispersi: sono Gualtieri e Montefalcone

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Sono stati recuperati oggi da un team di sommozzatori finlandesi super esperti i cadaveri di Monica Montefalcone e Federico Gualtieri, due dei quattro corpi dei sub italiani deceduti durante un'immersione alle Maldive e che risultavano ancora dispersi nella grotta di Alimathà. Gli altri due corpi (di Giorgia Sommacal e Muriel Oddenino) saranno recuperati domani. Sul nodo delle autorizzazioni, il governo di Malè dice che solo la prof e i due ricercatori ne erano in possesso. Il dive master non ne aveva bisogno. La Procura di Roma indaga per omicidio colposo (GLI AGGIORNAMENTI LIVE SUI SUB ITALIANI MORTI ALLE MALDIVE)

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