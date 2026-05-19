Trump: USA hanno «ottime possibilità» di un'intesa con Iran

Ci sono «ottime possibilità» che gli Stati Uniti raggiungano un accordo con l’Iran per impedire a Teheran di dotarsi di armi nucleari: è quanto ha dichiarato il 18 maggio il presidente Donald Trump. Le sue affermazioni arrivano poche ore dopo aver annunciato di aver rinviato un attacco militare programmato per consentire il proseguimento dei negoziati. Trump ha anche affermato che i leader dei principali alleati degli Stati Uniti in Medio Oriente gli hanno chiesto di rinviare l'attacco militare contro l'Iran previsto per martedì per consentire il proseguimento dei negoziati con Teheran, avvertendo tuttavia che gli Stati Uniti restano pronti a lanciare un'offensiva su larga scala qualora non si raggiungesse un accordo.