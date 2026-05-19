Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Sandy Fire, le immagini dell'incendio in California

Mondo

Il 18 maggio grandi colonne di fumo si sono alzate da un incendio boschivo nei pressi di Simi Valley, in California, annunciando il “Sandy Fire”. Si tratta del nome dato dai vigili del fuoco ad un incendio boschivo alimentato dal vento che ha bruciato oltre 836 acri a Simi Valley, in California. Più di 200 vigili del fuoco, supportati da elicotteri e aerei antincendio, hanno combattuto le fiamme, che Cal Fire ha descritto come “diffondendosi a una velocità pericolosa”. L’incendio ha costretto la popolazione all’evacuazione a causa della minaccia alle abitazioni, mentre le raffiche di vento ne hanno favorito la rapida propagazione.

Prossimi video

La sfida dell'IA, Elon Musk perde causa contro Ceo OpenAi

Mondo

Sky Tg24 Mondo, la puntata del 18 maggio: chi decide in Iran?

Mondo

Trump: annullato un imminente bombardamento dell'Iran

Mondo

San Diego, sparatoria al centro islamico: almeno 5 morti

Mondo

Guerra Iran, Teheran propone accordo in 14 punti

Mondo

Dopo Trump anche Putin alla corte di Xi Jinping

Mondo