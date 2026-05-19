Sandy Fire, le immagini dell'incendio in California

Il 18 maggio grandi colonne di fumo si sono alzate da un incendio boschivo nei pressi di Simi Valley, in California, annunciando il “Sandy Fire”. Si tratta del nome dato dai vigili del fuoco ad un incendio boschivo alimentato dal vento che ha bruciato oltre 836 acri a Simi Valley, in California. Più di 200 vigili del fuoco, supportati da elicotteri e aerei antincendio, hanno combattuto le fiamme, che Cal Fire ha descritto come “diffondendosi a una velocità pericolosa”. L’incendio ha costretto la popolazione all’evacuazione a causa della minaccia alle abitazioni, mentre le raffiche di vento ne hanno favorito la rapida propagazione.