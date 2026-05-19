Maldive, sub in acqua per recuperare i corpi degli italiani

Il 19 maggio le autorità delle Maldive hanno condotto un'operazione di recupero dopo che la settimana scorsa cinque subacquei italiani hanno perso la vita in una grotta sottomarina. All'operazione hanno partecipato anche almeno tre subacquei esperti inviati dal governo italiano. Il gruppo che lo scorso 14 maggio era entrato nella grotta era guidato da Monica Montefalcone, 51 anni, docente dell’Università di Genova ed ecologa marina, che si immergeva regolarmente nelle acque delle Maldive nell’Oceano Indiano. Sua figlia era tra i quattro ricercatori deceduti, insieme a un istruttore. Si tratta dell'incidente più mortale nella storia delle immersioni alle Maldive.