San Diego, la polizia indaga sulla sparatoria alla moschea

Potrebbe esserci un crimine d’odio dietro alla sparatoria presso l'Islamic Center di San Diego, in California. Su questa ipotesi di reato stanno indagando le forze dell'ordine locali e l'FBI: tuttavia, le autorità non hanno reso noto alcun movente preciso né alcun evento scatenante della violenza armata. Lunedì 18 maggio due adolescenti armati hanno aperto il fuoco all'interno del centro, uccidendo una guardia di sicurezza e due uomini all'esterno della moschea, prima che i sospetti fossero trovati morti, apparentemente per ferite da arma da fuoco autoinflitte, ha riferito la polizia.
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