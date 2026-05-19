I corpi dei quattro sub italiani morti durante un'immersione nella grotta di Alimathà, alle Maldive, saranno recuperati entro domani. I cadaveri di Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino e Federico Gualtieri sono stati individuati dal team di esperti sommozzatori finlandesi nel terzo ambiente della grotta il cui ingresso è a circa 60 metri di profondità. Due saranno portati in superficie oggi, gli altri due mercoledì con un'operazione che si prospetta 'tecnicamente complessa'. Sul nodo delle autorizzazioni, il governo di Malè dice che solo la prof e i due ricercatori ne erano in possesso. Ma l'operatore dello yacht precisa che il dive master Gianluca Benedetti, il cui corpo è già stato recuperato, 'non ne aveva bisogno'.

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