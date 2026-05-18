Usa, sparatoria in centro islamico San Diego. Media: "Almeno 2 morti"

Segnalati spari nel centro islamico di San Diego, in California. La polizia ha confermato che è in corso un'operazione nell'edificio, che si trova nel quartiere di Clairemont. Un primo bilancio parla di almeno due vittime e diversi feriti. Al momento non è chiaro se l'aggressore sia stato fermato. Il sindaco: "Evitate l'area"

Una sparatoria è avvenuta presso il centro islamico di San Diego, in California. La radio di Abc riporta un primo bilancio di almeno due morti e diversi feriti. Al momento non è chiaro se l'aggressore sia stato fermato. La situazione è "attiva ma contenuta", afferma la polizia. Secondo una rete locale, Kgtv, la polizia sta perlustrando la zona alla ricerca del responsabile della sparatoria. La polizia ha confermato che è in corso un'operazione nell'edificio, che si trova nel quartiere di Clairemont. Le forze di sicurezza sono intervenute rapidamente sul posto, mentre le autorità hanno invitato la popolazione a evitare l'area. Immagini riprese dall'alto mostrano il corpo di un uomo disteso, con il giubbotto tattico, ucciso con colpi d'arma da fuoco fuori dalla moschea. Il sindaco di San Diego Todd Gloria invita i cittadini ad evitare di avvicinarsi al centro islamico dove ci sono stati degli spari ma non sono ancora chiari i contorni dell'accaduto.

Situazione in evoluzione

Il governatore della California, Gavin Newsom, è stato informato della situazione. "Esprimiamo gratitudine ai primi soccorritori che stanno operando per proteggere la comunità e invitiamo tutti a seguire le indicazioni delle autorità locali", ha dichiarato l'ufficio del governatore in una nota. Immagini aeree diffuse da Nbc News mostrano un forte dispiegamento delle forze dell'ordine, con decine di agenti presenti sul posto, alcuni dei quali armati con fucili d'assalto. Secondo le stesse immagini, diversi bambini e un adulto sarebbero stati evacuati dall'edificio. Nel centro islamico di San Diego c'è anche una scuola. La polizia ha confermato che l'area attorno al centro islamico, collegato alla scuola, è stata messa in sicurezza. Molti genitori spaventati si sono radunati in zona e le autorità stanno inoltre predisponendo un centro di ricongiungimento nelle vicinanze per consentire agli studenti di riunirsi con le famiglie al termine dell'emergenza.

Scuola islamica in lockdown

È scattato il lockdown alla Bright Horizons Academy, scuola islamica di San Diego che ospita studenti dall'infanzia fino all'ultimo anno delle superiori, dopo la segnalazione di una sparatoria nel centro islamico situato nel quartiere di Clairemont. Un portavoce della scuola ha riferito alla Cnn che studenti e personale sono al momento al sicuro, mentre le autorità scolastiche sono in attesa dell'arrivo della polizia sul posto.