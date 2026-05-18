Oggi è previsto l’arrivo della nave nella città olandese. Nelle scorse ore le autorità hanno preparato nella zona del porto le strutture di quarantena e i media locali hanno precisato che sono state attivate misure sanitarie d'emergenza. Intanto, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha mantenuto la sua valutazione di "basso rischio" in merito all'epidemia a bordo dell'imbarcazione ascolta articolo

Oggi, a Rotterdam, è previsto l’arrivo della nave da crociera Mv Hondius colpita dall'hantavirus. Nelle scorse ore le autorità olandesi hanno preparato nella zona del porto le strutture di quarantena e i media locali hanno precisato che sono state attivate misure sanitarie d'emergenza. Intanto, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha mantenuto la sua valutazione di "basso rischio" in merito all'epidemia a bordo della nave.

La nave Mv Hondius La Mv Hondius, battente bandiera olandese, era partita dall'Argentina il 1° aprile per una traversata transatlantica. L'hantavirus rilevato a bordo della nave ha causato tre decessi, oltre a circa una decina di contagi. Dopo essere rimasta bloccata al largo di Capo Verde, la nave ha fatto rotta verso Tenerife: qui sono stati fatti sbarcare tutti i passeggeri ancora a bordo e parte dell'equipaggio. Poi l’imbarcazione è salpata dal porto di Tenerife per i Paesi Bass. La Oceanwide Expeditions, compagnia che gestisce la nave da crociera, ha riferito che le 27 persone ancora bordo - 25 membri dell'equipaggio e due medici - sono asintomatiche. "Nessuna di loro presenta sintomi associati all'hantavirus", ha segnalano in un comunicato. Vedi anche Hantavirus in Italia, il piano delle regioni per contenere contagi

L’arrivo a Rotterdam È previsto che l'Hondius arrivi al porto di Rotterdam oggi, lunedì 18 maggio. All'arrivo l'equipaggio sbarcherà per essere sottoposto a quarantena, secondo il protocollo stabilito dalle autorità sanitarie e dall'Istituto nazionale di salute pubblica e ambiente dei Paesi Bassi. Mentre la nave, che ha a bordo la salma di una delle tre vittime dell'hantavirus, sarà sottoposta a sanificazione. Vedi anche Hantavirus, i consigli di prevenzione degli esperti per chi viaggia