Hantavirus su nave da crociera, oggi la Hondius arriva a Rotterdam. Oms: “Basso rischio”Mondo
Oggi è previsto l’arrivo della nave nella città olandese. Nelle scorse ore le autorità hanno preparato nella zona del porto le strutture di quarantena e i media locali hanno precisato che sono state attivate misure sanitarie d'emergenza. Intanto, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha mantenuto la sua valutazione di "basso rischio" in merito all'epidemia a bordo dell'imbarcazione
Oggi, a Rotterdam, è previsto l’arrivo della nave da crociera Mv Hondius colpita dall'hantavirus. Nelle scorse ore le autorità olandesi hanno preparato nella zona del porto le strutture di quarantena e i media locali hanno precisato che sono state attivate misure sanitarie d'emergenza. Intanto, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha mantenuto la sua valutazione di "basso rischio" in merito all'epidemia a bordo della nave.
La nave Mv Hondius
La Mv Hondius, battente bandiera olandese, era partita dall'Argentina il 1° aprile per una traversata transatlantica. L'hantavirus rilevato a bordo della nave ha causato tre decessi, oltre a circa una decina di contagi. Dopo essere rimasta bloccata al largo di Capo Verde, la nave ha fatto rotta verso Tenerife: qui sono stati fatti sbarcare tutti i passeggeri ancora a bordo e parte dell'equipaggio. Poi l’imbarcazione è salpata dal porto di Tenerife per i Paesi Bass. La Oceanwide Expeditions, compagnia che gestisce la nave da crociera, ha riferito che le 27 persone ancora bordo - 25 membri dell'equipaggio e due medici - sono asintomatiche. "Nessuna di loro presenta sintomi associati all'hantavirus", ha segnalano in un comunicato.
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L’arrivo a Rotterdam
È previsto che l'Hondius arrivi al porto di Rotterdam oggi, lunedì 18 maggio. All'arrivo l'equipaggio sbarcherà per essere sottoposto a quarantena, secondo il protocollo stabilito dalle autorità sanitarie e dall'Istituto nazionale di salute pubblica e ambiente dei Paesi Bassi. Mentre la nave, che ha a bordo la salma di una delle tre vittime dell'hantavirus, sarà sottoposta a sanificazione.
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Oms: “Basso rischio”
Attualmente non esiste un vaccino o una cura specifica per l'infezione, ma i funzionari sanitari sostengono che il rischio sia basso e respingono qualsiasi paragone con la pandemia di Covid-19. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha mantenuto la sua valutazione di "basso rischio" in merito all'epidemia di hantavirus a bordo della nave. "Il rischio per la salute pubblica è stato rivalutato alla luce delle informazioni più recenti disponibili e il rischio complessivo rimane basso", ha annunciato l'Oms in un bollettino di valutazione del rischio pubblicato poche ore prima dell'arrivo della nave a Rotterdam. Il 12 maggio, quando i passeggeri sono sbarcati alle Canarie, l'Organizzazione mondiale della Sanità aveva spiegato che i casi confermati sono 9, comprese le tre vittime (una coppia di crocieristi olandesi e una turista tedesca), più 2 ritenuti "sospetti".
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