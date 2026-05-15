Tutti i 26 contatti francesi di una persona risultata positiva all'hantavirus sono risultati negativi ma saranno ancora monitorati. Il passeggero greco che era a bordo della nave è risultato negativo ed è in quarantena ad Atene. Quanto all'Italia, i casi sospetti sono quattro ed erano tutti sul volo Klm diretto a Roma, dove era salita per pochi minuti anche una passeggera poi deceduta. Nessuno è ricoverato e sono tutti al momento negativi, ma considerato il tempo di incubazione della malattia di circa 40 giorni, saranno ritestati prima della fine dell'isolamento.

Leggi anche: Hantavirus, Schillaci: "Nessun allarmismo in Italia"