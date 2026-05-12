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Lo speciale di Sky TG24 sull'hantavirus
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Hantavirus, Schillaci: "Nessun allarmismo in Italia"

Cronaca

Lo ha detto il ministro della Salute a proposito dell'Hantavirus, parlando con i giornalisti a margine dell'evento a Roma per le celebrazioni della Giornata nazionale dell'infermiere

Sull'hantavirus "in Italia c'è oggi una situazione di assoluta tranqullità. Le 4 persone che erano venute in contatto con una paziente nel volo aereo sono monitorate con attenzione, quindi non c'è nessun allarmismo e sono assolutamente tranquillo. Voglio soprattutto tranquillizzare gli italiani che oggi non c'è nessun pericolo". Lo ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci, a margine delle celebrazioni della Giornata internazionale dell'infermiere all'Auditorium Antonianum di Roma, dal titolo 'Un secolo di sapere infermieristico - Nati per prendersi cura, formati per eccellere'.

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