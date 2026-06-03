Strage braccianti, cosa ci dice del caporalato in Italia?

Partendo dalla strage dei braccianti bruciati vivi nel cosentino, analizziamo il fenomeno del caporalato in Italia. Nello Sky Cube Tonia Cartolano, Piero Ancona e il prof Mattia Vitiello
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