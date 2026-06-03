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Strage braccianti, cosa ci dice del caporalato in Italia? - Sky Cube

Cronaca

Partendo dalla strage dei braccianti bruciati vivi nel cosentino, analizziamo il fenomeno del caporalato in Italia. Nello Sky Cube Tonia Cartolano, Piero Ancona e il prof Mattia Vitiello

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