Maltempo in Val di Fassa, evacuati turisti ed escursionisti

Una violenta ondata di maltempo ha colpito la Val di Fassa, provocando frane, colate di fango e gravi danni alla viabilità. Le criticità maggiori si registrano tra il Gardeccia, il Vajolet e il Passo Principe, dove un torrente ha invaso e distrutto un tratto della strada di collegamento, interrompendo gli accessi. Vigili del fuoco volontari e Soccorso Alpino hanno evacuato escursionisti e turisti presenti nelle strutture in quota, accompagnandoli lungo percorsi alternativi per riportarli in sicurezza a valle.