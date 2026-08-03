Scambia uno sconosciuto per un rivale d'amore e lo uccide

Un uomo di 43 anni è stato arrestato con l'accusa di omicidio dopo aver investito e ucciso un 36enne a Somma Lombardo, in provincia di Varese. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il presunto aggressore avrebbe scambiato la vittima per un rivale in amore dopo averla vista parlare con la sua ex compagna. In realtà il 36enne si era fermato soltanto per darle indicazioni stradali mentre cercava il luogo dell'appuntamento. L'uomo è stato travolto e ucciso sul colpo.
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