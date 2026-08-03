Strage sulla Terni-Rieti: incidente tra bus, camper e 3 auto

È di almeno sei morti e 34 feriti il bilancio del grave incidente avvenuto ieri sulla strada statale Terni-Rieti, all'uscita della galleria di Greccio. Nello schianto sono rimasti coinvolti un pullman turistico diretto alla Cascata delle Marmore, un camper e tre automobili. Secondo una prima ricostruzione della Polizia Stradale, il camper avrebbe invaso la corsia opposta, scontrandosi frontalmente con il bus. Tra i feriti figurano anche alcuni bambini, mentre proseguono gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.
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