Roma, presentato il giardino all'italiana di Montecitorio. VIDEO

Nel Cortile d'Onore di Montecitorio è stato presentato un giardino all'italiana destrutturato con i colori bianco rosso e verde, in occasione delle celebrazioni per l'80° Anniversario della Repubblica. Durante l'inaugurazione è intervenuto il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana
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