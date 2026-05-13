Mondo
David Quammen: “Con l’Hantavirus siamo stati solo fortunati”
Nel 2012 col suo bestseller "Spillover", David Quammen predisse l’arrivo del Covid-19. Oggi in un’intervista a Sky TG24 rassicura sul focolaio di Hantavirus: il vero problema potrebbe essere l’aviaria, dice. Poi mette in guardia: il pubblico non deve confondere politici e scienziati, bisogna sapersi informare
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