L'Oms ha confermato 11 casi di hantavirus segnalati: due probabili e nove acclarati, tutti rilevati fra chi è stato sulla nave Mv Hondius. Fondamentale è ricostruire i contatti delle persone contagiate, come della donna deceduta dopo aver preso un volo Sant'Elena-Johannesburg del 24 aprile e dopo essere stata su un volo Johannesburg-Amsterdam il 25 aprile (dove era anche il 25enne calabrese i cui campioni sono stati inviati allo Spallanzani). Anche di questo si è parlato nella puntata di "Numeri" del 12 maggio ascolta articolo

Sono saliti a 11 i casi di hantavirus finora segnalati, legati agli spostamenti fra i passeggeri e i membri dell'equipaggio della nave Mv Hondius. Di questi, 9 sono confermati – tutti interni alla nave - e due sono ritenuti probabili, come indica l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Molto importante, in questa fase, è riuscire a eseguire un tracciamento preciso di chi è entrato in contatto con i pazienti confermati, anche perché l'incubazione può anche arrivare fino a diverse settimane. Quattro persone sono adesso in osservazione in Italia, in Veneto, Toscana, Campania e Calabria. Anche di questo si è parlato nella puntata di Numeri, approfondimento di Sky TG24, del 12 maggio.

La donna deceduta e il volo Sant'Elena-Johannesburg Preoccupano ad esempio i contatti di una delle tre persone decedute, nello specifico della signora olandese vedova della prima vittima. La donna, già sintomatica, era stata su un volo da Sant’Elena a Johannesburg dello scorso 24 aprile, con 82 passeggeri a bordo, compresa lei stessa, oltre a sei membri dell’equipaggio. Il tracciamento è iniziato soltanto il 5 maggio. Leggi anche Hantavirus, perché l'isolamento è l'unica misura efficace

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Il volo Johannesburg-Amsterdam La stessa donna, il 25 aprile, è stata poi brevemente su un volo Johannesburg-Amsterdam, su cui si imbarcò e da cui uscì prima del decollo a causa di un malore: morì il giorno dopo. Qui i passeggeri erano circa 300 e i membri dell’equipaggio circa 15. A bordo anche il ragazzo di 25 anni calabrese i cui campioni biologici sono stati inviati allo Spallanzani di Roma. Vedi anche Hantavirus, i consigli di prevenzione degli esperti per chi viaggia

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I contatti della donna deceduta I contatti delle persone contagiate dovrebbero essere adesso in quarantena fiduciaria, ma le procedure variano da Paese a Paese. In Sudafrica sono state identificate in tutto 97 persone entrate in qualche modo a contatto con la donna deceduta, anche al di fuori degli aeroplani su cui ha viaggiato, come i paramedici che l’hanno assistita quando è stata male e gli operatori dell’aeroporto. In tutto sono 90 quelle contattate e monitorate dalle autorità. Vedi anche Hantavirus, nel 2018 in Argentina precedente di trasmissione uomo-uomo