I quattro sono stati tutti posti in isolamento dopo aver viaggiato su un volo della Klm dove è salita a bordo per pochi minuti una donna poi morta per il virus. Toscana, Calabria, Veneto e Campania le regioni interessate

Sono quattro i residenti in Italia che si trovano in isolamento dopo essere entrati per pochi minuti a contatto con una donna poi deceduta in Sudafrica per aver contratto l’hantavirus. I quattro hanno viaggiato su un volo della Klm dove è salita solo per pochi minuti la donna poi morta per il virus. "Attualmente i 4 passeggeri non presentano alcun sintomo", ha affermato ieri la capo del Dipartimento prevenzione del ministero della Salute, Mara Campitiello. Sono Toscana, Calabria, Veneto e Campania le regioni interessate (LO SPECIALE - IL LIVEBLOG) .

Disposta quarantena per due marittimi a Reggio Calabria e Torre del Greco

La sindaca di Villa San Giovanni (Reggio Calabria), ha posto in quarantena obbligatoria Federico Amaretti, il marittimo di 25 anni che era a bordo del volo Klm dove si trovava anche la donna morta per Hantavirus. La sindaca Giusy Caminiti ha emesso l'ordinanza già sabato scorso ma Amaretti, rientrato la sera del 5, era già in isolamento volontario quando ha ricevuto la telefonata della Polizia locale e dell'Asp di Reggio. L'uomo dovrà restare in isolamento per 45 giorni ed è costantemente monitorato. La sindaca lo sente quotidianamente e le sue condizioni sono buone. Amaretti è asintomatico. La quarantena di 45 giorni è stata disposta anche per un marittimo di 24 anni di Torre del Greco (Napoli), come disposto con ordinanza dal sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella.