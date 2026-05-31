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Assistente del tribunale di Lecce trova una testa mozzata di gatto sul balcone

Cronaca
©Ansa

L'episodio è avvenuto a Salice Salentino, comune di circa 7.500 abitanti in provincia di Lecce. Al momento non emergono elementi che riconducano l'episodio a motivazioni personali o professionali legati alla 29enne presa di mira da ignoti

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Un episodio di natura intimidatoria è stato denunciato a Salice Salentino, comune di circa 7.500 abitanti in provincia di Lecce. Qui ignoti hanno lasciato la testa mozzata di un gatto sul balcone dell'abitazione di una donna di 29 anni, assistente d'aula presso il Tribunale di Lecce. I resti dell'animale sono stati esposti in modo ben visibile dalla strada. La donna, appena dopo il macabro ritrovamento, ha allertato subito i carabinieri.

La ricerca dei responsabili

Sul posto sono intervenuti i militari della stazione locale e del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Campi Salentina, che hanno avviato gli accertamenti necessari a far luce sull'accaduto. Gli inquirenti stanno lavorando direttamente sull'analisi delle immagini fornite dai sistemi di videosorveglianza presenti nell'area per tentare di risalire ai responsabili. Al vaglio c'è anche l'ipotesi che il gesto possa essere collegato alle tensioni nate  nel quartiere in cui vive la donna legate alla proposta di realizzare una colonia felina, alla quale la stessa si sarebbe detta contraria. Al momento non emergono elementi che riconducano l'episodio a motivazioni personali o professionali. Si tratta comunque di una pista investigativa ancora da verificare attraverso ulteriori riscontri ed indagini. 

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