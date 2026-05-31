Fuggono a posto di blocco e si schiantano, muore 16enne nel Foggiano

L’auto su cui viaggiava, guidata da un altro sedicenne, non si sarebbe fermata a un posto di blocco nelle campagne di Orta Nova: da lì sarebbe nato un inseguimento. Gli altri quattro giovani a bordo sono rimasti feriti e trasportati in ospedale, tre dei quali già dimessi

Un ragazzo di 16 anni ha perso la vita nelle prime ore di domenica 31 maggio in un incidente stradale avvenuto nelle campagne di Orta Nova, nel Foggiano . Altri quattro giovani che viaggiavano con lui sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale: tre sono già stati dimessi, mentre il quarto è ancora in attesa di prognosi. Lo schianto è avvenuto intorno alle 2 lungo la strada provinciale 80. Da una prima ricostruzione, l’auto, guidata da un altro sedicenne, non si sarebbe fermata a un posto di blocco dei carabinieri: da lì sarebbe nato un inseguimento, poi terminato con l’uscita di strada del mezzo.

La prima ricostruzione

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, alla guida dell’automobile, una Renault Megane station wagon con targa polacca, c’era un ragazzo di 16 anni. La vittima si trovava invece sul sedile posteriore, dietro al lato guida. A bordo viaggiavano anche altri tre minorenni, tra i 14 e i 16 anni. Il conducente avrebbe visto una pattuglia dei carabinieri impegnata in un posto di blocco per il controllo del territorio e, forse per paura di essere fermato, avrebbe accelerato. Sarebbe nato un inseguimento durante il quale i ragazzi avrebbero imboccato una curva a velocità elevata, sbandando e finendo contro il guard-rail. L'auto sarebbe uscita di strada dopo aver percorso diversi chilometri all'uscita di Orta Nova. Sul posto sono accorsi i soccorritori del 118 e le forze dell'ordine che stanno ricostruendo la dinamica.