Montagna, cacciatore italiano precipita e muore in Austria

Il tragico incidente è accaduto ieri pomeriggio quando l'uomo, 61 anni, scendendo lungo un terreno molto ripido a circa 1.800 metri, è scivolato precipitando in una scarpata nella valle Otztal

Tragedia in Alto Adige dove sabato pomeriggio un cacciatore italiano di 61 anni, originario di Renon, è morto precipitando per una quarantina di metri dopo aver effettuato lavori di manutenzione a un sentiero nel terreno di caccia a Oberried nella Oetztal, in Austria. La notizia del decesso è stata resa nota dalla polizia austriaca.

L'incidente

L'incidente è accaduto dopo le 16 quando l'uomo, scendendo lungo un terreno molto ripido a circa 1.800 metri, è scivolato precipitando nella scarpata. Il cacciatore stava rientrando a valle assieme ad altri due cacciatori austriaci dopo aver assicurato il sentiero di caccia con corde fisse. Soccorso con l'elicottero e dal soccorso alpino, l'uomo è stato trasportato alla clinica universitaria di Innsbruck dove è deceduto a seguito delle gravi ferite riportate.