Bottiglie incendiarie contro la casa di un cronista nel Vicentino

Nel mirino Adriano Cappellari che da tempo segue la situazione di Caivano e l’attività di don Maurizio Patriciello. Nella notte, ignoti hanno lanciato bottiglie incendiarie contro la sua abitazione a Enego, lasciando anche alcune bombole di gas. Il cronista aveva già ricevuto lettere anonime con minacce e inviti a smettere di scrivere

Bottiglie incendiarie contro l’abitazione di Adriano Cappellari, giovane cronista vicentino che da tempo racconta la situazione di Caivano, nel Napoletano, e l’attività di don Maurizio Patriciello. È accaduto nella notte a Enego, in provincia di Vicenza: dopo la mezzanotte, ignoti hanno lanciato una o più bottiglie incendiarie contro la casa e lasciato alcune bombole di gas. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Enego, oltre ai vigili del fuoco per disinnescare alcune bombolette inesplose.

Le minacce ricevute nei mesi scorsi



L’esplosione, avvenuta davanti all’ingresso di casa, ha provocato un rogo spento in breve tempo. Le telecamere di sorveglianza privata avrebbero ripreso un uomo con il volto coperto entrare nella proprietà della famiglia e posizionare a terra un pacco. Al momento dei fatti in casa non c’era nessuno. Cappellari aveva già ricevuto, alcuni mesi fa, lettere anonime con pesanti minacce e l’invito a smettere di scrivere. Anche in questa circostanza gli autori del gesto hanno lasciato una lettera con all'interno alcune foto, probabilmente simili a quelle già recapitate al cronista: immagini che lo ritraggono con una "x" e ulteriori minacce.