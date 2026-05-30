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Bimba morta a Bordighera, arrestato il compagno della madre

Cronaca

L'uomo è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte della bimba di due anni, avvenuta il 9 febbraio scorso

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È stato arrestato Manuel Iannuzzi, 42 anni, il compagno della donna la cui figlia di due anni è stata trovata morta a Bordighera a febbraio 2026. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. 
La piccola era deceduta lunedì 9 febbraio in casa della madre a Montenero, una frazione del comune in provincia di Imperia, dopo una crisi respiratoria e un arresto cardiaco: i soccorritori del 118 chiamati dalla donna non avevano potuto fare niente per salvare la bimba. Per la sua morte sono indagati per omicidio preterintenzionale in concorso la mamma della bimba, 43 anni, e il compagno di lei, 42.

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