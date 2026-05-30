2 giugno, Festa della Repubblica: cosa fare a Torino

La Repubblica Italiana festeggia il suo 80esimo anniversario: il referendum a suffragio universale del 2 giugno 1946, indetto per scegliere la forma istituzionale da dare al Paese, sancì la fine della monarchia e l’inizio dell’Italia repubblicana, oltre a segnare l’ingresso delle donne nella vita politica del nostro Paese. Martedì 2 giugno si celebra la 80esima Festa della Repubblica e nelle principali città italiane sono previste cerimonie istituzionali e iniziative dedicate. A Torino l'amministrazione comunale ha predisposto un palinsesto di appuntamenti pubblici che toccheranno piazza Castello e il Teatro Regio, alternando cerimonie istituzionali, momenti musicali e proiezioni storiche.

Le cerimonie in piazza Castello

Le celebrazioni ufficiali della giornata del 2 giugno si apriranno in mattinata nel cuore del centro di Torino. Alle 10, in piazza Castello, si terrà la tradizionale cerimonia dell’alzabandiera, alla quale presenzierà il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, insieme alle principali autorità civili e militari del territorio. Nel pomeriggio, sempre in piazza Castello, alle 17 è previsto un secondo momento istituzionale con l'ammainabandiera.

L'evento speciale al Teatro Regio

In serata, a partire dalle 19.30 di martedì, l'evento principale delle celebrazioni si terrà al Teatro Regio di Torino con l'iniziativa "I Volti della Repubblica - 80 anni dal Referendum". L'appuntamento, realizzato dalla Città di Torino in collaborazione con la Fondazione per la Cultura Torino e il Teatro Regio stesso, è strutturato per ripercorrere la storia italiana e locale attraverso linguaggi differenti. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.

Programma

Saluti istituzionali

Concerto CFM Big Band

Proiezione del video “torino: la Storia della Città, da Augusta Taurinorum a oggi”

Esibizione Coro di voci bianche del Teatro Regio di Torino

Diretta dell’evento “I volti della Repubblica – 80 anni dal Referendum”

Tra storia e musica

Il programma all'interno del teatro proseguirà con la visione del filmato "Torino: la Storia della Città, da Augusta Taurinorum a oggi", un video documentario incentrato sulle trasformazioni storiche e culturali del capoluogo piemontese. Successivamente - riporta TorinoToday - spazio alla musica con il Coro di voci bianche del Teatro Regio di Torino, diretto e accompagnato al pianoforte dal maestro Claudio Fenoglio.