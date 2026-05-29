È successo in una scuola media di San Vito Lo Capo. Lo studente, che indossava un casco per non farsi riconoscere, avrebbe portato a scuola due piccoli coltelli e avrebbe cercato di ferire il professore di tecnologia durante le lezioni. L’aggressione è stata ripresa e trasmessa in diretta su un gruppo Telegram dallo stesso 11enne

Uno studente di 11 anni ha tentato di accoltellare il professore di tecnologia durante le lezioni, ma è stato bloccato prima di riuscire a ferirlo gravemente. L’episodio è avvenuto in una scuola media di San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo avrebbe portato a scuola due coltelli di piccole dimensioni e avrebbe cercato di aggredire il docente davanti ai compagni di classe. L'undicenne avrebbe indossato un casco integrale nel tentativo di non farsi riconoscere. Lo stesso alunno avrebbe ripreso la scena con il cellulare e trasmesso una diretta video all'interno di un gruppo Telegram.

Docente ferito lievemente

Stando alle prime informazioni, l’11enne che ha aggredito il prof frequenta la prima media. Il tentativo di accoltellamento è avvenuto durante le ore di lezione davanti agli occhi dei compagni di classe. Il docente è stato colpito lievemente e non è in pericolo: appena è scattato l’allarme, i soccorsi sono giunti sul posto e il docente ha ricevuto le cure necessarie prima di essere dimesso. Intervenute nella scuola media anche le forze dell'ordine che stanno lavorando per ricostruire la dinamica e capire le motivazioni che hanno spinto l’11enne a compiere il gesto.