2 giugno, Festa della Repubblica: cosa fare a Napoli

Il programma delle celebrazioni



Ore 10.15 - al Mausoleo di Posillipo saranno deposte le corone di alloro in onore dei caduti da parte del Prefetto di Napoli, Michele di Bari, e delle massime autorità civili, militari e religiose.





saranno deposte le corone di alloro in onore dei caduti da parte del Prefetto di Napoli, Michele di Bari, e delle massime autorità civili, militari e religiose. Ore 11.00 - in Piazza del Plebiscito, avrà luogo la cerimonia dell’Alzabandiera, con schieramento del reparto interforze, nel corso della quale il Prefetto, Michele di Bari, darà lettura del messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.



A seguire, il Prefetto consegnerà le Onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana concesse dal Capo dello Stato a 35 cittadini dell’area metropolitana di Napoli che si sono distinti nel campo delle lettere, delle arti, della economia, delle attività sociali e per lunghi e segnalati servizi svolti nel corso delle carriere civili e militari.



Il concerto al teatro San Carlo

Nell’ambito delle celebrazioni per l’80°anniversario della Repubblica, alle ore 18.30, è stato organizzato dal Prefetto, Michele di Bari, dal Sindaco del Comune e della Città Metropolitana di Napoli, Gaetano Manfredi, in collaborazione con il Sovrintendente e Direttore Artistico del Teatro San Carlo, Fulvio Macciardi, un concerto, “Per gli 80 anni della Repubblica”, aperto alla cittadinanza, che si terrà al Teatro San Carlo. L’orchestra del Massimo partenopeo, diretta da Donato Renzetti proporrà sinfonie, arie d’opera e duetti, con le voci del tenore Matteo Macchioni e del baritono Pietro Spagnoli.



La diretta dal Quirinale

Anche la Città di Napoli parteciperà alle celebrazioni degli 80 anni della Repubblica organizzate dal Quirinale: alle 21, in diretta televisiva sempre al Teatro San Carlo, sarà proiettato l’evento in programma da Piazza del Quirinale alla presenza del Capo dello Stato, che prevede, tra gli altri, la partecipazione di Paola Cortellesi, Roberto Bolle, Fabrizio Gifuni, Gianni Morandi, Claudio Baglioni, Annalisa, Toni Servillo, Miriam Leone, Cesare Bocci, Flavio Insinna, Cristiana Capotondi, Carolina Crescentini, Paolo Fresu, Danilo Rea. È previsto l’ingresso gratuito del pubblico.