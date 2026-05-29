2 giugno, Festa della Repubblica: cosa fare a Roma

Martedì 2 giugno si celebra la 80esima Festa della Repubblica e per l'occasione, come ogni anno, a Roma sono previste cerimonie istituzionali e iniziative dedicate. Dalla parata militare dai Fori Imperiali di Roma ai musei gratuiti, gli eventi dedicati
La Repubblica Italiana festeggia quest’anno il suo 80esimo anniversario: il referendum a suffragio universale del 2 giugno 1946, indetto per scegliere la forma istituzionale da dare al Paese, sancì la fine della monarchia e l’inizio dell’Italia repubblicana, oltre a segnare l’ingresso delle donne nella vita politica del nostro Paese. Martedì 2 giugno si celebra la 80esima Festa della Repubblica e per l'occasione, come ogni anno, a Roma sono previste cerimonie istituzionali e iniziative dedicate. Si entrerà nel cuore della Festa con la parata militare dai Fori Imperiali di Roma, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
Le celebrazioni all'Altare della Patria
La Capitale, come ogni anno, rappresenta il cuore delle celebrazioni che hanno inizio con l’alzabandiera solenne presso l’Altare della Patria e dall’omaggio al Milite Ignoto con la deposizione di una corona d’alloro da parte del Presidente della Repubblica, accompagnato dalle massime cariche dello Stato. Il Presidente della Repubblica riceve poi, in via di San Gregorio (tra il Colosseo e il Circo Massimo) i reparti schierati per la tradizionale parata che dal 1948 si svolge lungo via dei Fori Imperiali.
Le Frecce Tricolori
Uno degli appuntamenti più attesi della giornata è lo spettacolare passaggio nei cieli di Roma delle Frecce Tricolori della Pattuglia Acrobatica Nazionale, nata il 1° marzo 1961 come gruppo permanente per l’addestramento dei piloti dell’Aeronautica Militare.
La mostra "Le donne della Repubblica"
Ha aperto i battenti il 29 maggio la mostra "Le donne della Repubblica. Ottanta anni di conquiste nelle cronache dell'ANSA. 1946 - 2026", visitabile a titolo gratuito fino al 30 giugno al Complesso di Vicolo Valdina, in piazza Campo Marzio 42 a Roma. In 122 foto c'è il cammino difficile della conquista dei diritti delle donne in Italia, dalle prime sindache elette nel 1946 alla recente approvazione della legge che introduce il reato autonomo di femminicidio. Ottant'anni di battaglie, trasformazioni sociali e conquiste legislative che hanno cambiato il Paese grazie all'impegno di 135 donne: attraverso le loro foto l'ANSA vuole ricordare l'impegno anche di tutte quelle che, lontane dai riflettori, hanno contribuito alla marcia verso l'uguaglianza.
Accesso gratuito a musei e parchi
Martedì 2 giugno 2026, in occasione della Festa della Repubblica, i musei e i parchi archeologici statali saranno aperti gratuitamente. Le visite - comunica il ministero della Cultura - si svolgeranno nei consueti orari di apertura, con accesso su prenotazione dove previsto.
L'ELENCO COMPLETO
La proiezione gratuita di C'è ancora domani
Per celebrare il 2 giugno la Casa del Cinema di Roma ospiterà la proiezione gratuita di “C’è ancora domani”, pellicola del 2023 diretto e interpretato da Paola Cortellesi, in omaggio al primo voto femminile nelle elezioni politiche.
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