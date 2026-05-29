2 giugno, Festa della Repubblica: cosa fare a Roma

Martedì 2 giugno si celebra la 80esima Festa della Repubblica e per l'occasione, come ogni anno, a Roma sono previste cerimonie istituzionali e iniziative dedicate. Dalla parata militare dai Fori Imperiali di Roma ai musei gratuiti, gli eventi dedicati ascolta articolo

La Repubblica Italiana festeggia quest’anno il suo 80esimo anniversario: il referendum a suffragio universale del 2 giugno 1946, indetto per scegliere la forma istituzionale da dare al Paese, sancì la fine della monarchia e l’inizio dell’Italia repubblicana, oltre a segnare l’ingresso delle donne nella vita politica del nostro Paese. Martedì 2 giugno si celebra la 80esima Festa della Repubblica e per l'occasione, come ogni anno, a Roma sono previste cerimonie istituzionali e iniziative dedicate. Si entrerà nel cuore della Festa con la parata militare dai Fori Imperiali di Roma, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Le celebrazioni all'Altare della Patria La Capitale, come ogni anno, rappresenta il cuore delle celebrazioni che hanno inizio con l’alzabandiera solenne presso l’Altare della Patria e dall’omaggio al Milite Ignoto con la deposizione di una corona d’alloro da parte del Presidente della Repubblica, accompagnato dalle massime cariche dello Stato. Il Presidente della Repubblica riceve poi, in via di San Gregorio (tra il Colosseo e il Circo Massimo) i reparti schierati per la tradizionale parata che dal 1948 si svolge lungo via dei Fori Imperiali. Le Frecce Tricolori Uno degli appuntamenti più attesi della giornata è lo spettacolare passaggio nei cieli di Roma delle Frecce Tricolori della Pattuglia Acrobatica Nazionale, nata il 1° marzo 1961 come gruppo permanente per l’addestramento dei piloti dell’Aeronautica Militare.