Delitto di Garlasco, l’avvocato di Sempio: “Non si sottoporrà alla perizia psichiatrica”Cronaca
Nelle scorse ore la Procura di Pavia ha disposto accertamenti integrativi, tra cui una consulenza psichiatrica, per Sempio. I pm, dopo la nuova indagine, ritengono il 38enne l'assassino di Chiara Poggi. "Ci mancherebbe solo che andasse”, ha detto l’avvocato Liborio Cataliotti spiegando che il suo assistito non si sottoporrà alla perizia
Andrea Sempio non si sottoporrà alla perizia psichiatrica. Lo ha detto uno dei suoi legali, l'avvocato Liborio Cataliotti, su Retequattro. La perizia psichiatrica è stata disposta nelle scorse ore dalla procura di Pavia che, nelle nuove indagini sul delitto di Garlasco, accusa Sempio di avere ucciso Chiara Poggi.
L’avvocato di Sempio: non si sottoporrà alla perizia psichiatrica
L’avvocato Cataliotti, riguardo alla perizia psichiatrica disposta dalla Procura per Sempio, ha detto: "Ci mancherebbe solo che andasse, proprio per il fatto che contestiamo la tempistica. Perché noi crediamo che l'accertamento dei fatti e le prove dei fatti debbano presiedere a una valutazione personologica, a maggior ragione se riguarda eventuali ipotesi di patologie che potrebbero essere sbandierate all'opinione pubblica senza una responsabilità per il fatto. Prima il fatto e poi tutte le valutazioni del caso".
Gli accertamenti disposti dalla Procura di Pavia
Nelle scorse ore la Procura di Pavia aveva disposto accertamenti integrativi, tra cui una consulenza psichiatrica, su quello che ritiene l'assassino di Chiara Poggi. I pm, in particolare, hanno disposto una consulenza per valutare "condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere" di Sempio e per questo è stato nominato il professor Roberto Catanesi, medico psichiatra, come consulente tecnico. I difensori di Sempio si sono da subito detti "stupiti dalla tempistica", perché – hanno aggiunto - "ci aspettavamo un confronto sui dati oggettivi per trovare il reale assassino, non ci aspettavamo che cercassero l'assassino ideale, ma che si confrontassero con noi in contraddittorio su elementi oggettivi".
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I tempi si allungano
La mossa della Procura di chiedere approfondimenti, comunque, lascia presagire che i tempi saranno lunghi e che per arrivare a mettere un punto all'indagine in cui Andrea Sempio è accusato di omicidio bisognerà aspettare molto probabilmente almeno fino a dopo l’estate. In una nota, il procuratore Fabio Napoleone ha confermato che paserà ancora qualche mese prima che l'ufficio da lui diretto, salvo colpi di scena, chieda il rinvio a giudizio per il 38enne da oltre un anno finito al centro dell'inchiesta. La nuova inchiesta scagionerebbe l'unico condannato, Alberto Stasi, che ora punta a una revisione del suo processo che si è chiuso 11 anni fa con 16 anni di reclusione definitivi.
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Il 13 agosto 2007 la 26enne viene trovata morta dal fidanzato nella villetta di famiglia nel Pavese. Il giovane è condannato con sentenza definitiva nel 2017. Nel 2025 nel registro degli indagati finisce Andrea Sempio, già oggetto di indagini (archiviate) in passato. Vengono eseguiti altri accertamenti su dna, oggetti e impronte. E viene indagato l’ex procuratore di Pavia. Nel 2026 la Procura di Pavia verso la richiesta di revisione del processo Stasi